Президент Молдавии Санду предложила на пост премьера своего советника по безопасности

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом на пост премьер-министра своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана.

«У нас были консультации с парламентскими фракциями. По итогам обсуждений я подписала указ, которым назначила Дорина Речана кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова»,— сказала госпожа Санду (цитата по RFI).

По словам госпожи Санду, новому правительству предстоит продолжить и ускорить борьбу с коррупцией, в частности в судебной системе. «Никаких нереалистичных ожиданий, а решительные шаги. В ближайшее время будет сформирована новая правительственная команда. Новое правительство поведет страну по этому пути восстановления»,— заявила молдавский президент.

Дорин Речан сообщил, что в ближайшее время приступит к формированию правительственной команды, а также новой программы исполнительной власти. В течение 15 дней кандидата представят парламенту и попросят выразить вотум доверия новому Кабинету министров.

Сегодня, 10 февраля, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку. Вместе с ней в отставку автоматически отправится все правительство. По словам госпожи Гаврилицы, ее правительство было вынуждено работать в условиях «непрерывного кризиса».

Дарья Эрозбек