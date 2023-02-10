Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Молдавии Санду предложила на пост премьера своего советника по безопасности

Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом на пост премьер-министра своего советника в сфере безопасности и национальной обороны, бывшего министра внутренних дел Дорина Речана.

«У нас были консультации с парламентскими фракциями. По итогам обсуждений я подписала указ, которым назначила Дорина Речана кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова»,— сказала госпожа Санду (цитата по RFI).

По словам госпожи Санду, новому правительству предстоит продолжить и ускорить борьбу с коррупцией, в частности в судебной системе. «Никаких нереалистичных ожиданий, а решительные шаги. В ближайшее время будет сформирована новая правительственная команда. Новое правительство поведет страну по этому пути восстановления»,— заявила молдавский президент.

Дорин Речан сообщил, что в ближайшее время приступит к формированию правительственной команды, а также новой программы исполнительной власти. В течение 15 дней кандидата представят парламенту и попросят выразить вотум доверия новому Кабинету министров.

Сегодня, 10 февраля, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об уходе в отставку. Вместе с ней в отставку автоматически отправится все правительство. По словам госпожи Гаврилицы, ее правительство было вынуждено работать в условиях «непрерывного кризиса».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...