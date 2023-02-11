Писатель из будущего

195 лет назад родился основоположник жанра научной фантастики Жюль Верн. Зачастую он предвидел изобретения, которые находили реальное воплощение лишь спустя десятки лет. «Пророчества» популярного французского писателя — в материале «Ъ».
Электрический стул
«Сознание вернулось к нему, он понял! Теперь не рубили голов. Убивали электрическим зарядом. Так лучше имитировалось Правосудие Небес» (из романа «Париж в XX веке», примерно 1863 год).
Казнь с использованием электричества была впервые произведена в США 6 августа 1890 года в Обернской тюрьме штата Нью-Йорк.
Эскалатор
«Однажды Джек Райан спускался по вентиляционному стволу, которым нижний горизонт копей сообщался с поверхностью. Он воспользовался механической лестницей, одной из тех лестниц, которые, равномерно покачиваясь, сами двигались то вверх, то вниз, что позволяло подниматься и спускаться не утомляясь» (из романа «Черная Индия», 1877 год).
Первая работающая подъемная конструкция, похожая на современный эскалатор, была установлена в нью-йоркском парке Кони-Айленд в 1896 году.
Видеозвонок
«Телефон, дополненный телефотом,— еще одно завоевание нашего века! Если передача голоса посредством электрического тока существует уже давно, то передача изображения — открытие самого последнего времени. Ценное изобретение, за которое Фрэнсис Беннет, лицезрея жену в зеркале фонотелефота, благословлял ученого» (из рассказа «Один день американского журналиста в 2889 году», 1889 год).
В 1936 году немецкий изобретатель Георг Шуберт представил «визуальную телефонную систему» — прообраз современной видеотелефонии: устройство состояло из телефонного аппарата, экрана, камеры и осветительных приборов.
Интернет
«Электрический телеграф должен был бы существенно уменьшить объем переписки, ибо последние усовершенствования позволяли отправителю уже напрямую общаться с получателем; таким образом секрет переписки сохранялся, и самые крупные сделки могли совершаться на расстоянии… Более того, фотографическая телеграфия, изобретенная в предыдущем веке флорентийским профессором Джованни Казелли, позволяла передавать как угодно далеко факсимиле любой записи, автографа или рисунка, а также подписывать на расстоянии тысяч лье векселя или контракты. Телеграфная сеть покрывала в ту эпоху всю поверхность суши и дно океанов» (из романа «Париж в XX веке», примерно 1863 год).
29 октября 1969 года американские ученые посредством сети ARPANET впервые сумели установить связь между двумя компьютерами, находившимися на расстоянии 640 км друг от друга, положив начало эпохе интернета.
Ядерное оружие
«Это мощное оружие, по его словам, настолько превосходило все созданные прежде, что государство, обладающее им, стало бы неограниченным властелином всех континентов и морей… Когда этот снаряд, пущенный из некоего неведомого орудия, разорвется хотя бы на расстоянии нескольких сот метров от намеченной цели, то получится такое сильное сотрясение воздушных слоев, что любое сооружение в зоне десяти тысяч квадратных метров — крепостной форт или военный корабль — будет совершенно уничтожено» (из романа «Флаг Родины», 1896 год).
16 июля 1945 года США первыми в мире провели испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико, взорвав плутониевую бомбу, эквивалентную 21 килотонне тротила.
ЭВМ
«Машины действительно походили на огромные фортепьяно; нажимая на кнопки клавиатуры, можно было немедленно посчитать суммы, остатки, произведения, коэффициенты, пропорции, амортизацию и сложные проценты за какие угодно сроки и по любым мыслимым ставкам» (из романа «Париж в XX веке», примерно 1863 год).
В 1938 году немецкий инженер Конрад Цузе разработал первое программируемое механическое вычислительное устройство Z1 — прообраз будущих ЭВМ, а спустя год усовершенствовал его до электромеханического вычислительного устройства Z2, способного производить операцию сложения за 0,8 сек.
Голограмма
«При помощи зеркал, наклоненных под точно рассчитанным углом, и мощного источника света, освещавшего портрет, возникало "живое" изображение Стиллы во всем блеске ее красоты. Именно благодаря этому устройству, установленному ночью на площадке бастиона, Рудольф фон Гортц "вызвал к жизни" образ певицы» (из романа «Замок в Карпатах», 1892 год).
В 1947 году британский физик венгерского происхождения Денеш Габор изобрел голографию — метод получения объемного изображения путем взаимного наложения световых волн, за что в 1971-м получил Нобелевскую премию.
Доставка еды
«Как и все состоятельные люди нашего времени, Беннет, отказавшись от домашней кухни, стал абонентом солидного общества "Питание на дому". По сложной сети пневматических труб общество доставляет клиентам множество самых разнообразных блюд. Система обходится, разумеется, недешево, но зато еда отменная, а главное, можно избавиться от невыносимой породы домашних поваров и поварих» (из рассказа «Один день американского журналиста в 2889 году», 1889 год).
В 1890 году индиец Махадео Бачче основал в Бомбее первую в истории службу доставки еды «Даббавал», которая разносила домашние обеды британским служащим, не переносившим местную острую пищу.
Вертолет
«Летательный аппарат инженера Робура мог передвигаться и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях… Оси винтов вращались независимо друг от друга, и остановка одних не мешала движению других» (из романа «Робур-завоеватель», 1886 год).
24 августа 1907 года автожир французских инженеров Луи и Жака Бреге сумел оторваться от земли и подняться на 50 см без пилота, а 13 ноября того же года механик-изобретатель Поль Корню стал первым человеком, поднявшимся в воздух на винтокрылом летательном аппарате, который он сам же и сконструировал.
Электромузыкальные инструменты
«Вскоре его накрыл оглушительный грохот, вырывавшийся из огромного зала, где свободно размещалось десять тысяч человек; на фронтоне Мишель прочел написанные пылающими буквами слова: "Электрический концерт". Да, электрический концерт! А какие инструменты! Двести фортепьяно, соединенных между собой по венгерскому способу с помощью электрического тока, звучали одновременно под рукой одного-единственного артиста!» (из романа «Париж в XX веке», примерно 1863 год).
В 1906 году американский изобретатель Таддеус Кэхилл построил Телармониум — первый электрический музыкальный инструмент, основанный на работе 145 электрогенераторов, вырабатывавших ток разных частот.
Бездымный порох
«Из этой пушечки я берусь с достаточной точностью отправить снаряд на расстояние сорока километров… Я употребляю пироксилин. Его взрывчатая сила в четыре раза превышает силу черного пороха. И я еще увеличиваю ее впятеро, прибавляя на восемь десятых пироксилина две десятых нитроглицерина» (из романа «Пятьсот миллионов бегумы», 1879 год).
В 1884 году французский инженер Поль Вьель изобрел бездымный порох на основе пироксилина, повышавший мощность и точность стрельбы.
Подкаст
«Новый директор влил в свое издание ни с чем не сравнимую жизненную силу, явившись создателем нового типа журналистики — "газета по телефону". Система эта хорошо известна. Она стала практически осуществимой благодаря неслыханному распространению телефонии. Каждое утро, вместо того чтобы выйти в печатном виде, как в древности, "Ирт геральд" передается "с голоса". Из живой беседы с репортером, с политическим деятелем или ученым подписчики могут узнать все, чем интересуются» (из рассказа «Один день американского журналиста в 2889 году», 1889 год).
В августе 2004 года американский диктор Адам Карри впервые транслировал свое шоу Daily Source Code посредством RSS-технологии прямо на iPod других пользователей, став пионером «подкастинга».
Солнечные паруса
«Некоторые кометы в своем перигелии пробегают миллион четыреста тысяч лье в час. В сравнении с ними мы — просто праздношатающиеся, тихоходы, ведь скорость нашего снаряда только в первый час достигнет девяти тысяч девятисот лье, а затем начнет все уменьшаться. Скажите на милость, есть ли тут из-за чего приходить в восторг? Разве не очевидно, что не сегодня завтра при помощи света или электричества люди осуществят скорость еще более значительную?» (из романа «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут», 1865 год).
Несмотря на то что давление солнечного света на объекты было теоретически обосновано шотландским физиком Джеймсом Максвеллом еще в 1864 году, практические попытки создания солнечного паруса были предприняты американскими учеными только в 1976-м, а первый рабочий прототип такого устройства был запущен японским космическим агентством в 2010-м.
Реклама в небе
«Какую роль играет реклама в газете типа "Ирт геральд", вообразить нетрудно. Объявления приносят ей в среднем по три миллиона долларов в день, и распространяются они совершенно новым способом… Итак, это гигантские плакаты, отраженные в облаках, видные на огромном расстоянии. Из этой самой галереи тысяча прожекторов беспрерывно направляет свет в небеса» (из рассказа «Один день американского журналиста в 2889 году», 1889 год).
«Небесное письмо» придумал майор ВВС Великобритании Джон Сэвэдж во время Первой мировой войны для передачи сигналов, а в рекламных целях его впервые использовали в 1922-м.