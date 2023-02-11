Писатель из будущего

«Сознание вернулось к нему, он понял! Теперь не рубили голов. Убивали электрическим зарядом. Так лучше имитировалось Правосудие Небес» (из романа «Париж в XX веке», примерно 1863 год).

Казнь с использованием электричества была впервые произведена в США 6 августа 1890 года в Обернской тюрьме штата Нью-Йорк.