ЦБ поддержал предложение Минфина сделать обязательным замещение евробондов локальными облигациями

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила за то, чтобы замещение евробондов локальными облигациями стало обязательным. При этом она отметила, что эмитентам нужно оставить возможность для исключения из правила по решению межправительственной комиссии.

8 февраля Минфин выступил за то, чтобы обязать эмитентов выпускать «замещающие облигации». Замена евробондов позволяет вернуть доступ хотя бы к части активов, которые стали недоступны из-за санкций. По данным регулятора на ноябрь 2022 года, суммарно из-за ограничений заблокировано больше 5,5 трлн руб. Примерно 20% из этой суммы — деньги российских частных инвесторов.

На пресс-конференции по итогам заседания сегодня, 10 февраля, по ключевой ставке Эльвира Набиуллина сказала, что замещение должно стать обязательным, чтобы защитить российских держателей облигаций.

«Конечно, ситуация может быть сложнее, в разных ситуациях могут быть разные последствия, и, наверное, нужно оставить возможность для такого исключения, но при обоснованном рассмотрении необходимости такого исключения в рамках правительственной комиссии»,— отметила глава ЦБ.

Сейчас конвертация евробондов в местные облигации носит рекомендательный характер.

Подробнее о «замещающих облигациях» — в материале «Ъ FM» «Евробондам ищут пути замещения».

Эрдни Кагалтынов