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Лидера миасской ОПГ «Турбазовские» выпустят из колонии строгого режима

Копейский городской суд смягчил наказание лидеру ОПГ «Турбазовские» Сергею Чащину, осужденному на 13 лет колонии строгого режима в 2014 году. Неотбытый срок лишения свободы заменен на принудительные работы, сообщили «Ъ-Южный Урал» в Копейском горсуде.

Соответствующее ходатайство в суд направил адвокат Чащина. Решение было принято 9 февраля.

ОПГ «Турбазовские» действовала в Миассе более 15 лет. В 2012 году лидера Сергея Чащина и большинство членов группировки задержали сотрудники ФСБ. Руководитель заключил сделку со следствием. В июле 2014 года Челябинский областной суд признал его виновным в организации банды (ст.209 УК РФ), организации ОПГ (ст.210 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст.222 УК РФ), и организации десятков убийств (ст.105 УК РФ) на территории Московской, Ростовской и Челябинской областей. Сред жертв ОПГ были местные бизнесмены Андрей Падучин и Павел Сидоров. По версии следствия, заказчиком этих убийств был глава администрации Миасса Виктор Ардабьевский. Его задержали в 2013 году и обвинили в участии в ОПГ. С 2018 года его судили месте с остальными участниками группировки, но в октябре 2020 года Виктор Ардабьевский скончался в московской больнице, куда его доставили из СИЗО, не дожив до приговора восемь месяцев.

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