Entekhab: Китай купит у Ирана 15 тыс. беспилотников

Китай намерен приобрести 15 тыс. иранских беспилотных летательных аппаратов, сообщает иранское информационное агентство Entekhab со ссылкой на советника министра разведки Ирана, имя которого не уточняется. По словам чиновника, кроме Китая в очереди за беспилотниками иранского производства стоят еще 89 стран.

Entekhab — один из самых посещаемых новостных порталов Ирана. Основан на базе одноименной газеты, которая издавалась в Иране на протяжении 13 лет.

Советник министра также поддержал ориентированную на восток политику, которую продвигает верховный руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Господин Хаменеи выступает за улучшение двусторонних отношений с Китаем и Россией для «стратегической борьбы с западной гегемонией».

По словам представителя разведки, политика Али Хаменеи способствовала изменению «баланса мировых сил» в пользу Ирана, тем самым нанеся ущерб западным странам. «И война на Украине тому пример»,— сказал чиновник. При этом, пишет издание, он не уточнил, является ли это подтверждением сотрудничества Ирана с Россией в военной операции на территории Украины.

Иран и Россия неоднократно отрицали использование иранских беспилотников в ходе военных действий на Украине. Власти Ирана сообщали, что поставляли беспилотники России до ввода ее войск на Украину. В 2022 году США, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против ряда иранских компаний по производству беспилотников из-за подозрений в поставках вооружения России.

Милена Костерева