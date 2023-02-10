Суд обязал «Уфаоргсинтез» сменить название

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск ПАО «Уфаоргсинтез» (входит в «Башнефть») к ООО «Уфаоргсинтез» о запрете использовать фирменное наименование.

Как следует из мотивировочной части решения суда, истец был зарегистрирован в качестве юридического лица в 1994 году, а ответчик — в июне 2021 года. В декабре 2021 года ПАО направило ООО претензию с требованием прекратить использование названия, сходного до степени смешения с его фирменным наименованием.

Представитель ответчика отзыв суду не предоставил.

Удовлетворяя иск, суд отметил, что ПАО «Уфаоргсинтез» было зарегистрировано раньше компании-оппонента, а спорное фирменное наименование ответчика до степени смешения сходно с названием истца. При этом обе компании, указано в решении, работают на одном товарном рынке. «Следовательно, имеются достаточные основания считать, что потребители и (или) контрагенты истца и ответчика могут быть введены в заблуждение относительно того, кем оказываются услуги»,— пояснил суд.

Олег Вахитов

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