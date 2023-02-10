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Коммерсантъ FM
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ФСБ: западные спецслужбы пытаются получить сведения о спецоперации под видом российских госорганов

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили, что иностранные спецслужбы используют российские почтовые сервисы для получения сведений о ходе военной операции России на Украине и ее участниках. Такие случаи ФСБ фиксирует с августа 2022 года.

Для получения информации, уточняют в ФСБ, зарубежные спецслужбы применяют адреса электронной почты, которые похожи на доменные имена федеральных органов российской исполнительной власти. С этих адресов в учреждения и организации рассылаются электронные письма с «псевдоофициальными запросами» о предоставлении информации об участниках военной операции, мобилизованных россиянах и о тех, кто приехал в Россию с Украины.

В случае получения письма от имени различных ведомств ФСБ рекомендовала обращаться на официальные порталы указанных госорганов для их верификации. Отвечать на письма или открывать вложения к ним не стоит до получения официального подтверждения их подлинности.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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