РБК: Путин примет участие в митинге-концерте в Лужниках 22 февраля

В Кремле планируют провести масштабный митинг-концерт 22 февраля, предположительно в нем примет участие президент Владимир Путин. Об этом рассказали три собеседника РБК. Мероприятие пройдет Лужниках. Один из источников указывает, что митинг станет продолжением послания президента Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир путин на митинге-концерте 18 марта 2022 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир путин на митинге-концерте 18 марта 2022 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам одного из источников, в этом году в Кремле хотят провести послание Федеральному собранию максимально близко к годовщине начала военной операции на Украине — 24 февраля. Послание президента планируют провести за день до митинга-концерта — 21 февраля, утверждают источники.

При этом ранее депутаты Госдумы Денис Парфенов (КПРФ) и Евгений Москвичев («Единая Россия») говорили, что послание Федеральному собранию может состояться 22 февраля, в годовщину признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему «пока нечего сказать» о концерте в Лужниках. По данным источников, кроме митинга-концерта на стадионе могут организовать площадки на военно-патриотическую тематику, однако окончательное решение пока не принято.

18 марта 2022 года, в восьмую годовщину присоединения Крыма, Владимир Пути принял участие в митинге-концерте в Лужниках. По информации МВД, на стадион тогда пришло больше 95 тыс. человек. На том выступлении Владимир Путин заявил, что главная цель военной операции России на Украине — избавить Донбасс «от геноцида».

О том, как «Лужники» приняли Владимира Путина 18 марта 2022 года, читайте в материале «Митинг лучше, чем жизнь».

Анастасия Ларина