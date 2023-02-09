Билетомания

Мэрия Перми вышла в думу с резонансной инициативой — передать чиновникам полномочия по утверждению тарифа на проезд в общественном транс­порте. Это позволит мэрии без политической борьбы провести индексацию тарифа — с нынешних 33 руб. до экономически обоснованных 35 руб. за поездку. Дума сохраняет за собой полномочия по утверждению стоимости проездных, заявляют в мэрии и гарантируют утверждать тариф исключительно в разумных рамках. Депутаты считают, что законодательству такая инициатива не противоречит, но нуждается в серьезном обсуждении.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Перми Алексей Демкин внес в гордуму проект изменения порядка утверждения транспортных тарифов. Согласно документу, в правилах организации транс­портного обслуживания населения авто- и электротранспортом предлагается закрепить норму о том, что тариф на перевозку пассажиров и багажа устанавливается администрацией Перми. Теми же поправками исключается необходимость утверждения тарифа решением Пермской гордумы.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Ъ-Прикамье», что изменения предполагается рассмотреть на февральском пленарном заседании думы, после чего мэрия проиндексирует тариф на проезд в пермском транс­порте. В январе на заседании думы первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин сообщил, что экономически обоснованный тариф (ЭОТ) Перми вырос с действующих 33 руб. до 35 руб. за поездку, и заявил о намерении инициировать его индексацию.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что указанные изменения направлены на передачу от думы в администрацию полномочий по утверждению ЭОТ.

«Таким образом, мэрия сможет сама индексировать тариф по утвержденной формуле, исходя из экономических показателей, как это сейчас реализовано, например, с Методикой оплаты парковочных мест. Этот вопрос перейдет из политических в разряд сугубо хозяйственных»,— подчеркнули в администрации.

В мэрии отмечают, что дума сохранит полномочия по формированию стоимости льготных и гражданских проездных. Таким образом, депутаты смогут определять скидку пользователям общественного транспорта. «Даже если представить, что мэрия вдруг „задерет“ тариф, то дума сможет сбалансировать его стоимостью проездного»,— отметил собеседник, близкий к мэрии. В мэрии сообщали, что 40% поез­док совершаются по транспорт­ным картам. Проездные экономят 30–50% от стоимости разовой поездки.

Также собеседник отметил, что транспортное сообщение в Перми перешло на работу по долгосрочным контрактам, где все расходы и доходы прописываются заранее, поэтому завышений тарифа быть не может: «ЭОТ теперь это чистая математика»,— добавил он.

Напомним, Пермская гордума утверждала тариф на проезд в общественном транспорте с момента своего образования в 90-х годах. Утверждение тарифа всегда проходило в условиях жесткой политической борьбы — депутаты изо всех сил сопротивлялись этому решению, блокируя инициативы мэрии. В 2014 году по инициативе тогдашнего вице-мэра Анатолия Дашкевича администрация вышла с инициативой к правительству Пермского края о передаче полномочий по регулированию тарифов Региональной службе по тарифам (РСТ). Однако депутаты отказались поддержать эту инициативу.

Отметим, Пермь — один из немногих городов, где решение о повышении тарифа находится в ведении депутатов. Например, в Екатеринбурге стоимость проезда изменяется по решению Региональной энергетической комиссии.

Директор пермского филиала транспортной компании «Автомиг» Игорь Сасунов считает, что передача полномочий по установлению тарифов мэрии «очень здравое, давно назревшее предложение». «Наконец, транспорт станет нормальной отраслью, а не средством политических спекуляций и инсинуаций»,— отметил господин Сасунов. По его словам, депутатам необходимо больше работать с избирателями и не вмешиваться в экономику. Однако господин Сасунов усомнился, что депутаты примут такое решение, так как аналогичные попытки уже были, но были отвергнуты.

Председатель экономического комитета Пермской городской думы Арсен Болквадзе отметил, что вопрос передачи данных полномочий нуждается в серьезном обсуждении. «Тариф на проезд традиционно самый сложный и самый тяжелый, потому что в нем заложена не только экономическая составляющая, но и социальная»,— пояснил господин Болквадзе. Он отметил, что раньше депутаты пытались как можно дольше сдерживать повышение стоимости проезда. Но это в свою очередь негативно влияет на экономику отрасли и увеличивает расходы бюджета.

«Я пока не видел обоснование мэрии. Законодательству такое решение не противоречит. Уверен, что даже если эти полномочия будут переданы мэрии, мы также не увидим резких скачков тарифа, потому что это острый вопрос. Мы с коллегами этот вопрос рассмотрим и постараемся выработать такое решение, чтобы оно учитывало интересы жителей города»,— подытожил депутат.

Ирина Суханова