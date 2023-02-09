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Коммерсантъ FM
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Главу профсоюза «Курьер» признали виновным, но освободили в зале суда

Сергиево-Посадский городской суд Московской области сегодня, 9 февраля, огласил приговор Кириллу Украинцеву, руководителю профсоюза доставщиков еды «Курьер». Суд признал его виновным по так называемой дадинской статье (ст. 212.1 УК РФ; неоднократное нарушение правил проведения митингов) и назначил ему год и четыре месяца колонии-поселения. Однако этот срок был автоматически погашен за счет десяти месяцев, которые курьер провел в СИЗО (день в изоляторе засчитывается как два дня в колонии-поселении). Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева поздравила в соцсетях Кирилла Украинцева с фактическим освобождением и опубликовала фотографии лидера профсоюза, целующего жену в зале суда.

Кирилл Украинцев

Кирилл Украинцев

Фото: страница Кирилла Украинцева в соцсети

Кирилл Украинцев

Фото: страница Кирилла Украинцева в соцсети

«Ъ» подробно рассказывал о деле Кирилла Украинцева. Полиция задержала его 26 апреля 2022 года. Следователи утверждали, что Кирилл Украинцев «публиковал в сети призывы» к курьерам и водителям такси «выходить на акции протеста» против нарушения их трудовых прав, в том числе длительных задержек зарплаты. На этом основании лидера профсоюза обвинили в «неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митинга» по ст. 212.1 УК РФ (предполагает наказание до пяти лет колонии). Суды несколько раз продлевали арест активиста, а прокурор в итоге потребовал назначить ему полтора года колонии-поселения.

Дело Кирилла Украинцева имело широкий резонанс, в том числе из-за забастовок курьеров в 2021 и 2022 годах — они требовали улучшить условия труда и повысить зарплату. Кроме того, большинство членов профсоюза «Курьер» работают в доставке еды Delivery Club, и многие пользователи соцсетей активно призывали бойкотировать этот сервис, что также привлекало внимание к уголовному делу. Адвокат активиста Вероника Полякова в сентябре прошлого года жаловалась в прокуратуру Москвы на столичное управление Следственного комитета России. В беседе с «Ъ» она указывала, что следствие мешает ознакомлению защиты с материалами дела, оставляя на шесть томов дела один день для изучения адвокатами. Адвокат называла этот случай прецедентом в своей практике. Поддержку Кириллу Украинцеву публично выражали многие правозащитники и политики, в том числе секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Мария Старикова

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