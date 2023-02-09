«Солнечному кругу» вкатили неустойку

Компания «Солнечный круг» обязана исполнять обязательства перед администрацией Ростова по строительству киноконцертного комплекса «Юбилейный», даже несмотря на формальный выход компании из состава участников проекта. Соответствующее постановление вынес арбитражный суд, который рассматривал требование городских властей об оплате 264 тыс. руб. неустойки за срыв сроков строительства. При этом суд заподозрил «Солнечный круг» в намеренных действиях, направленных на уклонение от исполнения обязательств по договору с администрацией.



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Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с ООО «Солнечный круг» 264 тыс. руб. в пользу департамента имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО). Взысканная сумма является неустойкой, которую требовал ДИЗО за срыв сроков строительства киноконцертного комплекса «Юбилейный».

Требование было обращено к компании «Солнечный круг» как основному акционеру АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» и инвестору, взявшему на себя обязательства по финансированию работ по реконструкции старого советского кинотеатра на ул. Сержантова в Ростове.

В соответствии с инвестиционным договором, который ДИЗО и «Солнечный круг» заключили в 2013 году, компания обязалась построить киноконцертный комплекс «Юбилейный» на месте старого кинотеатра в срок до конца 2015 года, однако проект не реализован до сих пор.

С тех пор ДИЗО уже шесть раз выставлял счет «Солнечному кругу» на оплату неустойки за срыв сроков проекта, и компания была вынуждена платить. Однако последнюю претензию на 264 тыс. руб. «Солнечный круг» не признал.

Компания заявила, что с 17 января 2022 года перестала быть акционером АО (как писал «Ъ-Юг», компания передала свою долю в АО своему экс-владельцу Игорю Воронову). Поэтому «Солнечный круг» не может нести ответственность за ход исполнения работ по строительству киноконцертного комплекса после указанной даты, посчитали в компании.

Арбитражный суд первой инстанции с этим согласился и обязал «Солнечный круг» оплатить неустойку лишь в размере 88 тыс. руб., то есть из расчета исполнения ее обязательств до 17 января прошлого года.

ДИЗО обжаловал это решение в Пятнадцатом апелляционном суде, который признал правоту ведомства.

Апелляционный суд указал, что выход «Солнечного круга» из состава участников АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» не означает прекращения действия инвестиционного договора, заключенного в 2013 году. Поэтому его обязательства инвестора строительства сохраняются и после отчуждения доли в АО.

«Немотивированное отчуждение ООО “Солнечный круг” принадлежащих ему акций до завершения исполнения обязательств по инвестиционному договору (до завершения реконструкции кинокомплекса) может расцениваться в качестве намеренных действий …, ведущих к созданию искусственной предпосылки для невозможности исполнения инвестиционного договора», — отметил апелляционный суд.

Его постановление вступило в законную силу.

Напомним, десять лет назад власти Ростова-на-Дону приняли решение о реконструкции кинотеатра «Юбилейный», которая, по сути, представляет собой строительство нового пятиэтажного ТРК на месте старого кинотеатра в районе Сельмаш. Инвестировать и реализовывать проект согласился «Солнечный круг» (оператор сети продуктовых супермаркетов). В 2013 году городской департамент имущественно-земельных отношений и фирма создали акционерное общество «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”». Город внес в уставный капитал АО сам кинотеатр и земельный участок под ним, получив долю 25%. «Солнечному кругу» достались 75%, за которые он внес 101 млн руб.

Сейчас стройка представляет собой готовую коробку здания без внутренней отделки. В декабре прошлого года гендиректор АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» Евгений Древаль говорил «Ъ-Юг», что реализация проекта продолжается, но возможные сроки завершения строительства он уточнить затруднился.

Вадим Водолазов