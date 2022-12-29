Из круга вон выходящий

Как стало известно «Ъ-Юг», компания «Солнечный круг» передала 75% в АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» своему бывшему владельцу Игорю Воронову. О выходе «Солнечного круга» из состава акционеров «Юбилейного» стало широко известно в ноябре. Тогда это вызвало возмущение властей Ростова, пообещавших «разобраться с этим фактом». В итоге департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) города обратился в суд с требованием признать сделку недействительной, заявив, что таким образом «Солнечный круг» нарушил свои обязательства по финансированию строительства киноконцертного комплекса на ул. Сержантова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока «Юбилейный» представляет собой коробку здания без внутренней отделки

Фото: “Ъ-Юг” Пока «Юбилейный» представляет собой коробку здания без внутренней отделки

Фото: “Ъ-Юг”

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Солнечный круг» и Игорю Воронову с требованием признать недействительной сделкой соглашение об уступке акций АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”». Кроме этого, ДИЗО требует аннулировать запись в реестре акционеров о принадлежности 75% акций АО господину Воронову и восстановить запись о праве собственности на них компании «Солнечный круг». Об этом сообщается на сайте суда.

Спорное соглашение было заключено в декабре 2021 года. В результате «Солнечный круг» вышел из состава участников АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”».

Как заявил ДИЗО, таким образом компания нарушила договор с департаментом о реконструкции кинотеатра «Юбилейный», в соответствии с которым она как акционер взяла на себя обязательства инвестора.

По мнению ведомства, замена акционера создает предпосылки для невозможности исполнения договора, поскольку Игорь Воронов не является его стороной.

Напомним, в ноябре директор ДИЗО Игорь Петров сделал вызвавшее резонанс в СМИ заявление по поводу смены собственника в АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”». АО было создано в 2013 году с участием администрации Ростова с целью реализации проекта по реконструкции кинотеатра «Юбилейный». По словам чиновника, «Солнечный круг» продал свою долю в АО без согласования с администрацией. «Продал он их физлицам, и получается, что “Солнечный круг” вышел из инвестдоговора. Этого делать было нельзя. Сейчас будем разбираться с этим фактом», — сказал Игорь Петров. Имя покупателя акций он тогда не назвал.

Итогом «разбирательства» стало обращение ДИЗО в арбитражный суд с требованием вернуть «Солнечный круг» в состав участников АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”».

В «Солнечном круге» прокомментировать претензии ДИЗО не смогли, сославшись на то, что директор компании Александр Кириенков находится в отпуске. Связаться с Игорем Вороновым не удалось.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2009-2017 годах Игорь Воронов являлся владельцем 100% ООО «Солнечный круг».

Ранее «Ъ-Юг» писал, что в декабре 2021 года администрация Ростова избавилась от своей доли в АО «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”», выставив ее на торги за 41 млн руб. Покупателем стала Воронова Анастасия Игоревна.

Напомним, еще десять лет назад власти Ростова-на-Дону приняли решение о реконструкции кинотеатра «Юбилейный», которая, по сути, представляет собой строительство нового пятиэтажного ТРК на месте старого кинотеатра в районе Сельмаш. Инвестировать и реализовать проект согласился «Солнечный круг» (оператор сети продуктовых супермаркетов). В 2013 году городской департамент имущественно-земельных отношений и фирма создали акционерное общество «Киноконцертный комплекс “Юбилейный”» с уставным капиталом 135 млн руб. Город внес в уставный капитал АО сам кинотеатр и земельный участок под ним, получив долю 25%. «Солнечному кругу» достались 75%, за которые он внес 101 млн руб.

В соответствии с договором, который департамент заключил с инвестором в 2013 году, киноконцертный комплекс должны были построить в срок не более трех лет, однако проект не реализован до сих пор. По визуальной оценке, стройка сейчас представляет собой готовую коробку здания без внутренней отделки.

Вадим Водолазов