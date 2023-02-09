Вышку у озера признали законной

Челябинская общественная организация «Экологический консалтинг» проиграла Тele2 иск с требованием снести станцию сотовой связи, размещенную в дачном товариществе возле озера Увильды, которое является памятником природы. Суд посчитал, что сооружение установлено в соответствии с законом и не вредит окружающей среде. Ранее в демонтаже сотовой вышки отказал Карабашский городской суд, указавший, что для размещения объекта не требуется разрешения на строительство. Эксперты считают маловероятным успешное обжалование решения первой инстанции, отмечая, что истец не представил доказательств нанесенного станцией экологического вреда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вышку на берегу озера Увильды установили еще в 2021 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вышку на берегу озера Увильды установили еще в 2021 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области отказал челябинской региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг» в удовлетворении иска к ООО «Т2 Мобайл» (сотовый оператор Тele2) с требованием снести станцию сотовой связи на одном из участков дачного товарищества под Карабашом. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Общественники подали исковое заявление в июне 2022 года. Они требовали запретить работу вышки связи, снести ее и провести восстановление почвы. Объект расположен на одном из участков дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Чайка», которое расположено рядом с памятником природы — озером Увильды. Собственник земли площадью 5,17 тыс. кв. м в июле 2020 года передал «Т2 Мобайл» в аренду на пять лет участок в 25 кв. м для размещения базовой станции высотой 30 м. Истец пояснил, что компания не согласовала с уполномоченными органами размещение вышки на особо охраняемой природной территории и не получила положительного заключения государственной экспертизы, а во время работы по установке объекта были срублены деревья и уничтожен почвенный слой.

Суд указал, что в связи с изменениями в региональном законодательстве, принятыми в марте 2022 года, снята обязанность согласовывать размещение сооружений связи на территории ряда особо охраняемой природной территории, в том числе озере Увильды, с министерством экологии области. Доводы истца о вредном воздействии станции на окружающую среду суд признал недоказанными. Кроме того, Арбитражный суд Челябинской области учел вступившее в силу решения Карабашского городского суда, который отказал представителям ДНТ «Чайка» в демонтаже сотовой вышки, поскольку она не является капитальным объектом и для ее возведения не нужно получать разрешение на строительство.

В отделе по связям с общественностью макрорегиона «Урал» Tele2 сообщили, что деятельность сотового оператора не попадает под ограничения и запреты, установленные положением о памятнике природы «Озере Увильды».

«В ходе рассмотрения дела в арбитражном суде компания доказала, что базовая станция в ДНТ “Чайка” установлена на законных основаниях, ее размещение не требует каких-либо дополнительных согласований с уполномоченными органами. Кроме того, было доказано отсутствие вредного воздействия базовой станции на окружающую среду»,— заявили в пресс-службе компании.

Связаться с представителями общественной организации «Экологический консалтинг» не удалось — указанные в открытых источниках номера телефонов принадлежат руководителю объединения Владимиру Казанцеву, который в октябре 2022 года был осужден за мошенничество и находится в СИЗО.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», еще в октябре 2021 года жители дачного некоммерческого товарищества «Чайка» направили жалобы в министерство экологии региона с просьбой проверить законность установки станции сотовой связи Tele2. Они указали, что размещение объекта в местности, входящей в границы ООПТ «Озеро Увильды», нарушает природоохранное законодательство. В феврале 2022 года минэкологии привлекло ООО «Т2 Мобайл» к административной ответственности за то, что сотовый оператор не согласовал с ведомством размещение вышки. Компании был назначен штраф за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ (ст. 8.39 КоАП РФ), который она оплатила. Сумму штрафа в ведомстве не называли. Для юридических лиц за это правонарушение предусмотрено наказание в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов считает, что шансы успешного обжалования решения суда об отказе в сносе станции сотовой связи довольно малы. «В рамках таких дел учитывается решение экологической экспертизы, оценивается проектная документация и наличие необходимых разрешений. Исходя из решения суда, истец не представил доказательств нанесения вреда окружающей среде в результате деятельности сооружения связи. При этом арбитражный суд учел позицию Карабашского городского суда, который отказал в демонтаже станции сотовой связи»,— поясняет Николай Попов.

Юрист коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Денис Созинов также видит причину отказа в иске в не представленных истцом доказательствах вреда для экологии.

«Успешно обжаловать решение суда возможно, если будут представлены доказательства вреда для окружающей среды. Отмечу, что размещение сооружений связи регламентируется федеральным законом “О связи“»,— подчеркивает Денис Созинов.

ЧРОЭО «Экологический консалтинг» создана в Челябинске в 2017 году. Общественная организация занимается вопросами проблем окружающей среды. Руководителем и соучредителем компании выступает юрист и экоактивист Владимир Казанцев.

Михаил Бычков