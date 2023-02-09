На Shell подали в суд за плохую борьбу с изменением климата

В британский суд подан иск к совету директоров нефтегазовой компании Shell, в котором руководство компании обвиняется в неисполнении своих обязательств по снижению углеродных выбросов и борьбе с изменением климата. Сообщается, что это первый подобный иск в отношении крупной энергетической компании. Иск подан в соответствии с британским законом об ответственности компаний перед своими акционерами и инвесторами (UK Companies Act). Истцом выступила природоохранная организация ClientEarth, во владении которой находится незначительное число акций Shell, что позволяет ей подавать иск в качестве акционера.

«Shell может получить рекордные прибыли, но время традиционного топлива близится к концу,— отметил адвокат ClientEarth Пол Бенсон.— Переход к низкоуглеродной экономике не только неизбежен в будущем, он происходит уже сейчас. Но совет директоров компании исповедует абсолютно несостоятельную стратегию такого перехода, несмотря на юридические обязательства по решению рисков такого рода». Истец просит от суда обязать Shell принять по-настоящему рабочую схему к низкоуглеродной модели бизнеса и сокращению выбросов.

Сама компания Shell категорически отрицает все обвинения в свой адрес и намерена доказать в суде свою правоту.

В прошлом году в Европе уже было подано несколько исков к таким компаниям, как Adidas, New Balance и KLM, по обвинению в обмане потребителей посредством заявлений об инициативах, направленных на защиту окружающей среды, снижение выбросов, переработку материалов и борьбу с пластиковым мусором. Тогда как на самом деле, по мнению истцов, такие обещания далеки от реальности. Одним из истцов в процессе против KLM также является организация ClientEarth.

Евгений Хвостик