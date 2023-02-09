Липецкий механический завод попал под санкции Великобритании

ООО «Липецкий механический завод» попал в санкционные списки Великобритании вчера, 8 февраля. Обновления списка опубликованы на сайте правительства Великобритании. Основанием для включения липецкого предприятия в списки стало производство товаров или технологий, которые могут способствовать дестабилизации Украины или угрозе ее территориальной целостности. Как сообщал глава МИД королевства Джеймс Клеверли, новые ограничения введены для того, чтобы усилить давление на российского президента Владимира Путина. Санкции были расширили на фоне визита в Великобританию президента Украины Владимира Зеленского. На сегодня список санкций Великобритании включает 1,3 тыс. физических лиц и организаций.

По данным Rusprofile, ООО «Липецкий механический завод» зарегистрировано в ноябре 2018 года для производства военных боевых машин. По собственным данным, завод является одним из ведущих производителей модернизированных самоходных тягачей для зенитно-ракетных комплексов С-300В4 в России. Основу продуктовой линейки завода составляют пять типов модернизированных самоходных гусеничных шасси и запасных частей к ним. Учредителем общества является казанское ООО НПО «Теханалитика» Тимура Гареева. Управляет компанией московское ООО «Перспектива». Его учредителями являются находящийся под санкциями США и Евросоюза владелец концерна «Калашников» Алан Лушников (80%) и глава совета директоров казанского завода «Теплоконтроль», генерал-майор в отставке Тимур Гареев (20%), которому в Липецке также принадлежит имущество бывшего Липецкого тракторного завода. В 2021 году выручка компании составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 484 млн руб.

Мария Старикова

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