Протест разбирают на атомы

В Татарстане зарождается протестное движение против размещения в республике Атомной электротехнологической станции (АЭТС) для производства водорода. Власти Казани согласовали проведение 11 февраля пикета Антиядерного общества республики, представители которого считают такое предприятие «опасным» и «аварию в ядерном реакторе вполне возможной». Инициаторы проекта из «Росатома» заверяют в безопасности планируемой станции. А власти Татарстана видят в АЭТС возможность развития новых технологий на фоне санкций западных стран. По мнению экспертов, сейчас «есть определенная общественная усталость» и крупные протесты в ближайшее время невозможны, однако они считают, что «власти должны прислушиваться к общественникам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исполком Казани согласовал на 11 февраля пикетирование против планов строительства в Татарстане АЭТС (копия документа есть у „Ъ“). Акция должна состояться возле памятника Дементьеву напротив ДК имени Ленина в Авиастроительном районе города. Организатором пикета является председатель Антиядерного общества республики, физик Альберт Гарапов. Он заявил об участии в акции 20 человек.

О возможном размещении в Татарстане АЭТС стало известно в конце января этого года. Инвестиционный проект на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» в кабмине республики представил первый замглавы АО «ОКБМ Африкантов» (научно-конструкторский центр «Росатома») Виталий Петрунин. По его словам, проектная мощность предприятия — 400 тыс. тонн водорода в год высокой степени очистки. Для его производства будет применяться экологически безопасный метод парокислородной конверсии метана.

Господин Петрунин также отметил, что «Росатому» интересен выпуск не только водорода, но и метанола, аммиака или карбамида. «Изначально в технических требованиях была ориентация на экспорт на Запад. Сейчас мы пересматриваем концепцию, поскольку сами понимаете, какая ситуация»,— пояснил он.

Стоимость вложений в АЭТС оценивается в 30 млрд руб. Налоговые поступления от эксплуатации станции могут составить 20 млрд руб. в год. Первый энергоблок АЭТС мощностью 200 МВт планируется запустить в 2032–2033 годах, а всю станцию из четырех блоков (800 МВт) — в 2035 году. Площадь объекта составит 160 га, работать здесь будут до 1,5 тыс. сотрудников. Проектный срок службы — 60 лет.

Помимо Татарстана «Росатом» также рассматривает возможность строительства подобных станций в Московской области, в Димитровграде и в северных субъектах РФ.

«Нас очень интересует территория Татарстана»,— сказал господин Петрунин. Он заверил журналистов, что «безопасность данной станции удовлетворяет всем самым современным критериям», а возможность аварии «исключена».

По итогам совещания в Татарстане была создана рабочая группа, которая изучит потребности нефтехимических предприятий республики в продукции АЭТС. «Иностранцы ограничили нам доступ к технологиям. Если у нас будут свои технологии… Мы поддерживаем ваше предложение»,— сказал на заседании глава Татарстана Рустам Минниханов.

Однако в антиядерном движении считают, что АЭТС может представлять угрозу для жителей республики.

«Дело в том, что первый блок — это обычный реактор, ничем особо не отличающийся от реактора обычной АЭС. Там, может, другие технологии, но тот же уран, тот же ядерный распад урана, также получаются радиоактивные отходы и также получается тепло. Но здесь тепло идет на получение водорода и аммиака в другом блоке»,— сказал „Ъ“ Альберт Гарапов. «Авария в ядерном реакторе вполне возможна. Но и водород сам по себе очень взрывоопасный»,— считает он, полагая, что «обе эти технологии опасные», но «с ураном наиболее опасная». Господин Гарапов отмечает, что это «экспериментальная установка» и «практически нигде не используется».

Сами разработки, по его словам, «очень старые, с советских времен», но «спустя 30 лет вдруг вспомнили эту технология и пытаются протолкнуть».

При этом он усомнился, что в Татарстане «будет спрос на водород». «Европа отказывается из-за санкций»,— говорит он.

Альберт Гарапов добавляет, что антиядерное движение будет «пытаться противостоять» планам строительства АЭТС. «Мы не будем молча наблюдать. Будем пытаться вразумить людей, принимающих решения, привлечь к этой проблеме ученых»,— говорит он, предполагая, что в Казани будут проводиться и другие протестные акции.

Отметим, акция 11 февраля также будет посвящена прекращению строительства под Казанью мусоросжигательного завода. Также активисты хотят потребовать создания в республике «сети контроля по супертоксинам (прежде всего по диоксинам, фуранам) в атмосфере, почве и воде» и замены технологии по газовым выбросам на «Казаньоргсинтезе».

Напомним, сейчас в Татарстане нет атомных станций. Строительство Татарской АЭС начиналось в 1980-х годах, но было остановлено в 1990 году под давлением общественности. Активисты выступали против проекта в связи с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В ноябре 2013 года правительство России опубликовало схему территориального планирования РФ в области энергетики до 2030 года. Она предполагала возобновление строительства Татарской АЭС в поселке Камские Поляны (Нижнекамский район). С целью «покрытия дефицита энергобаланса Республики Татарстан» предполагалось установить два реактора ВВЭР-1200 мощностью 1,15 тыс. МВт каждый. Тогда антиядерное движение также провело несколько протестных акций против строительства АЭС, но они были немногочисленны.

«Сейчас большинство каналов общественной активности закрыты. Но власти, видимо, понимают, что абсолютно все законопатить невозможно. Поэтому какие-то пути выражения общественной активности протестного характера остаются»,— рассуждает политолог Сергей Сергеев. Он отмечает, что пока нет достаточной информации, «насколько опасна эта АЭТС». «Конечно, здесь может быть всякое. Власти должны прислушиваться к общественникам. Но для республики — это в первую очередь инвестиции»,— указывает он.

Господин Сергеев не ожидает каких-либо крупных протестов, поскольку «есть определенная общественная усталость» и в последние годы «протесты результатов не приносят». «Насколько уж ярким было движение против строительства МСЗ, но он не строится не из-за того, что это движение победило, а по не зависящим от республики причинам (у инвестора возникли сложности с получением зарубежного оборудования.— „Ъ“»,— приводит пример политолог. В то же время он не исключает, что «слово „атомная“сможет сработать на широкую аудиторию». «Это может стать поводом для выражения накопившихся протестных настроений»,— предполагает он.

Кирилл Антонов