Полицейский вывихнул страховку

Как стало известно “Ъ”, в Смоленске раскрыта афера с участием бывшего сотрудника местной полиции подполковника Максима Ананьева, устраивавшегося на работу в прокуратуру, и его ранее судимых сообщников. Все обвиняются в мошенническом хищении денежных средств компании АО «СОГАЗ» под видом выплат по страховым случаям сотрудникам полиции. Деньги выписывали на граждан, не имеющих к правоохранительным органам никакого отношения.

Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственным управлением УМВД по Смоленску в отношении неустановленных лиц стали результаты оперативных мероприятий сотрудников местного УЭБиПК, к которым обратилась служба безопасности АО «СОГАЗ». В заявлении говорилось о том, что с 29 июля 2020 года и по 30 декабря 2021 года в страховую компанию поступали сфальсифицированные документы на необоснованные страховые возмещения сотрудникам полиции.

Разбираясь, оперативники вышли на подполковника полиции Максима Ананьева, который с 1 сентября 2004 по 14 января 2022 года работал на различных должностях в следственных подразделениях УМВД по Смоленской области. Затем по выслуге лет был уволен из органов внутренних дел и решил устроиться помощником прокурора одного из районов Смоленска, но к моменту задержания не успел пройти соответствующую аттестацию.

После того как выяснилось, что подполковник полиции Ананьев причастен к совершению преступления в сфере страхового мошенничества, уголовное дело было передано в региональное подразделение СКР. Экс-полицейского задержали, обвинив уже по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы в сфере страхования), суд отправил его в СИЗО. Вслед за ним были задержаны и сообщники, которых он, как организатор, по версии следствия, привлек к аферам с выплатами по страховым случаям. Ими оказались нигде не работающий, судимый за хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ) житель Смоленска Николай Гращенков и Сергей Солодкин, не раз судимый по той же статье, а также за мошенничество (ст. 159 УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ) и за угрозу убийством (ст. 119 УК РФ).

Из материалов дела следует, что в январе 2020 года между АО «СОГАЗ» и МВД РФ был заключен госконтракт на оказание в 2020–2021 годах услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел. Именно в этот период, будучи офицером полиции, господин Ананьев, хорошо осведомленный о порядке получения страховых выплат, привлек, по версии следствия, к разработанной им мошеннической схеме Николая Гращенкова, а тот — Сергея Солодкина. На себя подполковник взял роль организатора и распределения между участниками денежных средств, а в задачу подельников входил подбор соответствующих людей, на которых будут оформляться фиктивные документы страховых случаев.

Так, в июне 2021 года офицер Ананьев, используя компьютер, принтер и найденные в интернете оттиски гербовой печати ГУ МВД по Смоленской области, собрав у некоего Павла Хотченкова необходимые документы, оформил его капитаном полиции и направил в страховую компанию сопроводительное письмо и бумаги на выплату ему страховой суммы якобы в связи с получением на службе «закрытого нижнего вывиха головки правой плечевой кости». В результате по фальшивым документам на открытый в Сбербанке счет на имя Хотченкова «СОГАЗ» перевел в том же месяце 285,4 тыс. руб., которые, по версии следствия, мошенники и поделили между собой. Аналогичную схему для получения незаконных выплат от страховой компании обвиняемые Ананьев, Гращенков и Солодкин реализовали, используя данные супруги последнего Ирины, которая якобы получила серьезную травму, когда была сотрудником внутренних дел Воронежской области, и знакомого Владимира Демченкова, якобы тоже служившего в Воронеже.

Расследование по делу продолжается — в СКР не исключают, что в нем могут появиться как новые эпизоды, так и другие аферы.

Юрий Сенаторов