Play-off спросит строго

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заключительные матчи которого состоятся 26 февраля, вышел на финишную прямую. В Восточной конференции по-прежнему все очень запутанно, и еще ни один клуб не потерял шансов на участие в play-off. В Западной конференции турнирная ситуация более понятная, и пять команд уже застолбили места в заветной восьмерке, тем не менее здесь также сохраняется интрига в споре за наиболее высокие номера посева.

Близится к концу очередной регулярный чемпионат КХЛ, который смело можно назвать одним из самых интересных в 15-летней истории лиги. Когда такое было, чтобы в той же Восточной конференции все клубы до последнего отчаянно сражались за путевки в play-off, включая дальневосточные «Адмирал» и «Амур», которые, как правило, исполняли роль заведомых аутсайдеров. Сейчас же обе команды держатся в кубковой восьмерке, а у коллектива из Владивостока даже есть определенный запас прочности. Причем у них по-прежнему весьма скромные финансовые возможности — на уровне чуть выше так называемого пола зарплат в размере 315 млн руб.

«Сибирь», занимающая на Востоке со своим бюджетом всего около 495 млн руб. (по данным издания «Спорт-Экспресс») только седьмое место, и вовсе выбилась в лидеры конференции.

Главному тренеру новосибирцев Андрею Мартемьянову при помощи клубного менеджмента удалось сколотить на удивление боевую ледовую дружину. Под его руководством неожиданно вновь заблистал давно бороздящий просторы КХЛ и уже примелькавшийся канадец Тейлор Бек. С 53 очками по системе «гол плюс пас» 31-летний форвард лидирует в гонке лучших бомбардиров. А еще нынешнюю «Сибирь» тащат другой канадец, второй по результативности защитник чемпионата Тревор Мерфи, набравший 43 балла, и нападающий Александр Шаров, который с 28 заброшенными шайбами входит в тройку лучших снайперов. До недавних пор новосибирцы делили первое место с «Ак Барсом», напичканным звездами вроде Александра Радулова, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева, но уступили по буллитам «Трактору», который балансирует на грани непопадания в play-off. Тем не менее «Сибирь» с 78 очками первой на Востоке официально оформила выход в play-off.

Казанцы воспользовались осечкой конкурента и, одолев «Нефтехимик», единолично возглавили турнирную таблицу с 79 баллами. Впрочем, «Ак Барсу», который перед нынешним сезоном собрал крутую команду с прицелом на Кубок Гагарина и поставил над ней титулованного Олега Знарка, для прорыва наверх пришлось вернуть на пост главного тренера 67-летнего Зинэтулу Билялетдинова. Несмотря на то что мэтр перед этим три года не занимался активной хоккейной деятельностью, он сразу сумел выправить курс и стабилизировать результаты. Билялетдинов принял «Ак Барс» в конце декабря, когда тот был лишь седьмым на Востоке с 49 очками. Прогресс очевиден, хотя за первый посев в play-off казанскому клубу еще предстоит побороться, и не только с «Сибирью». «Автомобилист» (75 баллов), «Металлург» (74) и «Авангард» (72), имеющие к тому же матчи в запасе, вполне могут накатить на финише.

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В Западной конференции уже, видимо, никто и ничто не помешает финишировать первым СКА, который должен выиграть и весь регулярный чемпионат с его на данный момент 93 очками. У петербуржских армейцев сильнейшая в лиге атака, лидерами которой являются Дмитрий Яшкин, побивший клубный рекорд Ильи Ковальчука с 32 голами в сезоне-2016/17, и Александр Никишин, ставший рекордсменом КХЛ по результативности среди российских защитников. Яшкин забросил уже 33 шайбы и вновь близок к тому, чтобы удостоиться звания лучшего снайпера, а Никишин с 50 очками идет на титул лучшего защитника-бомбардира. Отличный сезон проводит и Марат Хайруллин, у которого 51 балл, да и Никита Гусев, пропустивший почти половину первенства, продемонстрировал приличную скорострельность — 42 очка в 33 матчах. Словом, СКА по традиции в порядке, притом что обходится без легионеров, а для его тренера Романа Ротенберга это первый полноценный сезон.

Но, конечно, на Западе прежде всего бросаются в глаза турнирное положение «Торпедо» и работа наставника нижегородцев Игоря Ларионова, который вообще дебютировал в КХЛ. Его команда, безусловно, главное открытие текущей регулярки.

Если соотнести практически минимальный зарплатный бюджет с местом клуба в таблице, то Ларионов показывает просто фантастические результаты. С 82 очками «Торпедо» было на второй позиции в конференции и в лиге, пока не потерпело обидное домашнее поражение от «Адмирала». Сейчас его опережают по дополнительным показателям маститые «Локомотив» и ЦСКА, да и московское «Динамо» отстает лишь на три пункта, но нижегородцы уже совершили чудо, уверенно решив задачу выхода в play-off.

А ведь еще подопечные Ларионова, среди которых нет звезд от слова «совсем», стараются играть в привлекательный атакующий хоккей. Больше нижегородцев в КХЛ забивают только СКА и ЦСКА. Лучший период в карьере переживает 31-летний Алексей Кручинин, который когда-то дорос до СКА, но со временем уже перестал интересовать серьезные клубы. Сейчас он второй бомбардир лиги с 52 очками. Резко спрогрессировал Николай Коваленко, в чьем активе 48 баллов, и столько же, кстати, у самого Радулова. Как и «Сибирь», «Торпедо» — абсолютно тренерская и менеджерская команда, которая и при низких финансовых затратах добивается успеха.

Александр Ильин