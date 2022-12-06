Российским хоккеистам дарят рабочие места

Со следующего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) появится новый лимит на легионеров. Вместо пяти иностранцев в матче клубы смогут использовать всего трех. Однако внешне слишком серьезное ужесточение лимита на самом деле скорее просто фиксирует реалии, сложившиеся еще весной на фоне отъезда из России после начала специальной военной операции на Украине целой группы зарубежных хоккеистов. Сегодня большинство клубов КХЛ и так соответствуют утвержденному Министерством спорта РФ скромному формату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Министерство спорта РФ утвердило новый формат лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. Он вступит в силу с августа 2023 года, то есть в следующем сезоне. Измененный формат разрешает российским клубам КХЛ вносить в заявку на матч трех иностранцев вместо пяти, предусмотренных прежним.

Корректировка произошла по инициативе не самой лиги, а Федерации хоккея России (ФХР). Именно она отправила в Минспорт письмо, обосновывавшее ее целесообразность. Президент ФХР Владислав Третьяк, объясняя ее, указывал на возникший в чемпионате дефицит «качественных легионеров», а также на необходимость «создания более благоприятных условий для развития российских игроков», в том числе путем предоставления им большего количества «рабочих мест» и большего объема игрового времени. По его мнению, лимит является эффективным инструментом для реализации такой задачи.

Может показаться, что речь идет о серьезном ужесточении, создающем проблемы для клубных менеджеров. Однако это не совсем так.

Новый лимит скорее лишь фиксирует сложившиеся еще весной нынешнего года реалии.

Вскоре после начала специальной военной операции на Украине КХЛ покинули не только два зарубежных клуба — финский «Йокерит» и латвийское «Динамо», но и солидная группа зарубежных игроков из клубов российских, прежде всего те, что представляют европейские страны — Финляндию, Чехию и Швецию. А позиция национальных федераций этих стран, которые исключают игроков, выступающих в России, из состава сборных, не способствовала их интересу к продолжению карьеры в КХЛ. Вполне предсказуемо число легионеров в ее чемпионате резко сократилось. Если в прошлом сезоне их в 19 российских клубах (на казахстанский «Барыс», белорусское «Динамо» и китайский «Куньлунь» лимит не распространяется) было почти сто, то сейчас в заявках команд, согласно официальному сайту КХЛ, лишь 74 иностранца, причем 25 представляют Белоруссию и Казахстан.

Подавляющее большинство отечественных участников первенства лиги укладываются даже в новый лимит, причем некоторые, включая грандов, с запасом.

Например, петербургский СКА не использует ни одного полноценного легионера. В Западной конференции вообще нет клубов, которым придется избавляться от иностранцев перед будущим сезоном.

В Восточной конференции такие клубы есть. Но и их всего пять — лидер «Автомобилист», «Металлург», «Адмирал», «Авангард» и «Амур». И лишь два из них по максимуму воспользовались уходящим в прошлое форматом. По пять зарубежных игроков, имеющих легионерский статус, у «Металлурга» и «Адмирала».

Алексей Доспехов