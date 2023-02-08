В Кыштыме запустили новый металлургический завод

Новое металлургическое предприятие начало работать в Кыштыме. Производство запущено в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Инвестором выступает ООО «Стил Армор», сообщает правительство Челябинской области.

Завод будет производить сталь и готовую продукцию – конуса дробилок и стальные футеровки. Дробилки из марганцевой стали предназначены для измельчения породы. Футеровки, которые будут делать из хром-молибденовой стали, используются для защиты механизмов мельниц барабанного типа. Потребителями продукции завода станут крупнейшие горно-обогатительные комбинаты России и стран СНГ. Первую партию продукции отгрузят в конце первого квартала этого года. На проектную мощность – 35 тыс. т – «Стил Армор» планирует выйти в течение 2023 года. На предприятии создадут более 500 рабочих мест. Сейчас предприятие набирает персонал. Ожидается, что в 2023-2027 годах завод направит в бюджеты всех уровней более 4,7 млрд руб. налогов.

По словам генерального директора ООО «Стил Армор» Антона Глазырина, на предприятии будут применять технологии рециклинга. «Основным сырьем для новой продукции будут выступать отработанные футеровки и лом футеровочных плит. Благодаря этому мы не только снижаем нагрузку на окружающую среду, но и стоимость нашей продукции. Она будет значительно ниже зарубежных аналогов при сопоставимых характеристиках», – утверждает руководитель. По его словам, в плане экологической безопасности завод отвечает всем современным требованиям: на основных участках смонтированы системы аспирации для очистки воздуха, для исключения всех видов стоков организован замкнутый цикл оборота воды, для изготовления отливочных форм выбрана щадящая для окружающей среды технология без использования серы.