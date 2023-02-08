Автомобилисты пошли на зарядку

Аналитики «Авито Авто» фиксируют в Челябинской области рост популярности подержанных электромобилей. В 2022 году продажи таких машин в регионе увеличились на 54%, в целом по России — на 48%. Самым востребованным электромобилем в Челябинской области и в стране стал Nissan Leaf — его доля в сегменте превысила 43%. Средняя цена электрокара в регионе составила 2,1 млн руб. Эксперты видят причину роста продаж электромобилей в низких расходах на зарядку и развитии для них зарядной инфраструктуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Nissan Leaf лидирует среди электромобилей по количеству объявлений о продаже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Nissan Leaf лидирует среди электромобилей по количеству объявлений о продаже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продажи электромобилей с пробегом в Челябинской области в 2022 году выросли на 54% по сравнению с 2021-м. В целом по России положительная динамика составила 48%. Об этом по итогам исследования вторичного рынка автомобилей сообщает «Авито Авто». Предоставить «Ъ-Южный Урал» цифры о числе реализованных транспортных средств эксперты платформы на момент выпуска материала не смогли.

Средняя цена подержанного электрокара в Челябинской области в прошлом году оценивалась в 2,1 млн руб. Доля таких машин в общем числе продаж автомобилей с пробегом составила всего 0,1%. Самой востребованной подержанной моделью с электрическим двигателем в регионе в 2022 году стал Nissan Leaf со средней ценой 750 тыс. руб. Доля японского хэтчбека в продажах электрокаров с пробегом составила 43,2%.

В целом по России Nissan Leaf также стал самым популярным подержанным электромобилем с долей в 45,5% в сегменте. Второе и третье места в этой категории разделили седан Tesla Model 3 (9,4%) и лифтбек Tesla Model S (4,1%). Средняя цена подержанных американских моделей в стране составила 3,75 млн руб. и 3,65 млн руб. В пятерку популярных электрокаров вошли кроссоверы Tesla Model Y (3,7%, 6 млн руб.) и Volkswagen ID.4 (3,5%, 3,5 млн руб.).

Эксперты «Авито Авто» отмечают, что интерес к автомобилям с электродвигателем в России последовательно растет в последние несколько лет. По данным платформы, в 2021 году их продажи выросли в три раза по сравнению с 2020 годом.

«Несмотря на то, что электромобили занимают относительно небольшую долю в общем объеме продаж автомобилей с пробегом в стране, можно отметить рост популярности автомобилей с электрическим двигателем. Доля электромобилей с пробегом составила 0,24% от всех реализованных в России автомобилей с пробегом в 2022 году. Для сравнения, в 2021 году показатель составлял 0,15%»,— поясняют эксперты «Авито Авто».

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов связывает рост продаж электромобилей в Челябинской области с низкими расходами на зарядку их батарей.

«Заряжать электромобили даже по довольно высоким тарифам “быстрой зарядки” обходится дешевле, чем заправлять машину с двигателем внутреннего сгорания бензином. Также продажи растут на фоне конкурентного преимущества электрокаров — более плавной и бесшумной езды. Росту их популярности способствуют и стимулирующие меры. Так, в Челябинской области владельцев электромобилей до конца 2026 года освободили от уплаты транспортного налога»,— подчеркивает Владимир Чернов.

Ведущий эксперт «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов видит причину роста продаж электромобилей в увеличении предложения на рынке и развитии для них сервисной и зарядной инфраструктуры.

«Также продажи электромобилей могли вырасти в связи с тем, что все больше людей выбирают экологически ответственное поведение и покупают электромобили»,— отмечает Дмитрий Баранов.

Доцент кафедры менеджмента Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Денис Стукалов отмечает, что тренд на электромобили стал особенно заметным в течение последних двух лет. «Опубликованная “Авито” статистика отражает не фактически реализованные электромобили, а количество объявлений об их продаже. Могу сказать, что рост числа таких объявлений является общей для рынка страны тенденцией. Мода на электромобили набирает популярность с 2021 года. При этом сегодня такие машины нельзя назвать доступными. Наибольшей популярностью на рынке автомобилей в целом пользуются модели стоимостью до 2 млн руб., однако даже подержанные электрокары стоят больше этой суммы»,— отмечает Денис Стукалов.

Михаил Бычков