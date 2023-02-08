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Коммерсантъ FM
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Пермский завод возобновил выпуск велосипедов «Кама»

На пермском заводе «Форвард» запущено серийное производство велосипедов возрожденного бренда «Кама». Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, на конвейерной линии предприятия началась сборка первой партии обновленной версии велосипедов, которые выпускались в Перми с 1970-х по 1990-е годы. Партия будет состоять из 3 тыс. экземпляров. Она является лимитированной: в честь 300-летия Перми, которое город будет отмечать летом, на велосипедах размещен логотип юбилея. Планируется, что в ближайшие две недели велосипеды начнут поступать в магазины дилеров завода по всей стране.

«Кама»

«Кама»

Фото: правительство Пермского края

«Кама»

Фото: правительство Пермского края

Возрожденная «Кама» войдет в модельный ряд продукции «Форварда» и наряду с другими велосипедами компании будет продаваться в розничной сети по цене около 12–13 тыс. руб. В текущем году с конвейера будут выходить только велосипеды в классическом красном цвете, в 2024-м добавятся варианты других цветов триколора. Кроме того, с 2024 года компания рассчитывает расширить модельный ряд, добавив в него велосипеды с разными вариантами диаметров колес и скоростными режимами.

Ранее велосипеды «Кама» выпускал пермский завод «Велта». В начале 2000-х годов предприятие обанкротилось и было ликвидировано. На базе завода была создана компания «Форвард». В апреле 2022 года «Форвард» заявил о намерении возобновить выпуск велосипедов под брендом «Кама».

Екатерина Артемова, Пермь

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