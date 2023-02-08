ФТС сообщила о росте попыток незаконного вывоза и ввоза наличных в 2022 году

В 2022 году таможенники пресекли 11 670 попыток незаконного перемещения через границу российских рублей и иностранной валюты. Это на 24% больше, чем годом ранее, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). По ее данным, попытки незаконного вывоза денег предпринимались в четыре раза чаще, чем ввоза.

В ФТС рассказали, что таможенными органами было возбуждено 103 дела по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных) и 11 567 дел об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных). Объем незаконно перемещаемых денежных средств по этим делам в рублевом эквиваленте составил 2,1 млрд. Это на 30% меньше, чем в 2021 году.

Основной перемещаемой валютой стал российский рубль, на который пришлось 45% таких случаев, а также доллары и евро. Чаще всего деньги незаконно вывозили в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Узбекистан, Израиль. Ввозили деньги, как правило, из Турции, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.

В марте 2022 года в рамках санкций Евросоюз и США запретили ввоз в Россию банкнот евро и долларовых банкнот. Кроме того, со 2 марта того же года из России запрещено вывозить валюту свыше $10 тыс. При въезде в РФ с суммой более $10 тыс. ее необходимо задекларировать. Из статистики Центробанка следует, что по состоянию на 1 декабря 2022 года объем наличных денег в обращении в России составлял приблизительно 15,6 трлн руб.

Лаура Кеффер