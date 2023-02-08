Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФТС сообщила о росте попыток незаконного вывоза и ввоза наличных в 2022 году

В 2022 году таможенники пресекли 11 670 попыток незаконного перемещения через границу российских рублей и иностранной валюты. Это на 24% больше, чем годом ранее, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). По ее данным, попытки незаконного вывоза денег предпринимались в четыре раза чаще, чем ввоза.

В ФТС рассказали, что таможенными органами было возбуждено 103 дела по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных) и 11 567 дел об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных). Объем незаконно перемещаемых денежных средств по этим делам в рублевом эквиваленте составил 2,1 млрд. Это на 30% меньше, чем в 2021 году.

Основной перемещаемой валютой стал российский рубль, на который пришлось 45% таких случаев, а также доллары и евро. Чаще всего деньги незаконно вывозили в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Узбекистан, Израиль. Ввозили деньги, как правило, из Турции, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.

В марте 2022 года в рамках санкций Евросоюз и США запретили ввоз в Россию банкнот евро и долларовых банкнот. Кроме того, со 2 марта того же года из России запрещено вывозить валюту свыше $10 тыс. При въезде в РФ с суммой более $10 тыс. ее необходимо задекларировать. Из статистики Центробанка следует, что по состоянию на 1 декабря 2022 года объем наличных денег в обращении в России составлял приблизительно 15,6 трлн руб.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...