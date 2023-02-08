Петербургский девелопер зарегистрировал вторую программу облигаций на 50 млрд рублей

евелопер из Санкт-Петербурга ООО «Легенда» зарегистрировал на Мосбирже вторую программу облигаций объемом 50 млрд руб. Об этом пишет 8 февраля «Деловой Петербург».

Программа подразумевает размещение бондов сроков на 10 лет, в настоящее время дата старта вместе со всеми условиями неизвестна. Вероятнее всего, запуск запланирован на весну, когда у компании пройдет срок выплаты по уже размещенным бондам перед летним пересмотром рейтинга.

«Средства будут привлекаться на развитие адресной программы и рефинансирование»,–– отметили в пресс-службе застройщика.

Стоит отметить, что в рамках первой регистрации программы облигаций «Легенда» разместила долговых бумаг на 7,2 млрд руб.

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