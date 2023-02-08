Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уголь становится равносторонним

Экспортные цены на западном и восточном направлениях приходят в равновесие

Экспортные цены энергетического угля в портах Дальнего Востока и европейской части РФ стали существенно сближаться. Спреды сокращаются за счет того, что уголь в Азии подешевел существенно сильнее, чем на европейском рынке. Сокращение спредов стимулирует угольные компании увеличивать поставки через европейские порты, которые в январе превысили значения 2022 года.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Спреды между ценами на энергетический уголь в портах Дальнего Востока и европейской части РФ сокращаются на фоне падения цен на уголь в Азии, следует из данных ЦЭП Газпромбанка, с которыми ознакомился “Ъ”. Спреды резко выросли после начала боевых действий на Украине и еще увеличились после вступления в силу эмбарго ЕС на российский уголь в августе 2022 года. Если в сентябре 2022 года экспортные цены на уголь 6000 ккал FOB Taman составляли $116 за тонну, то в январе выросли до $121, а на FOB Baltic — с $107 до $118 соответственно. При этом стоимость угля аналогичного качества на базисе FOB Восточный сократилась в январе до $159 с $174 за тонну в сентябре. Падение цен экспорта из портов Дальнего Востока может объясняться общим снижением цен в Азии в этом году: так, австралийский бенчмарк упал с начала года более чем на треть, до $249 за тонну.

Сокращение спреда свидетельствует о постепенной нормализации ситуации с экспортом энергетического угля из России. Как отмечает ЦЭП, экспорт угля через морские порты России растет второй месяц подряд, восстанавливается и погрузка на железной дороге. В январе 2023 года объем экспорта через порты составил 15,5 млн тонн, что на 6,3% больше, чем в январе 2022 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Угольные компании, экспортирующие уголь в Европу через Северо-Запад, потеряли этот рынок сбыта после начала действия угольного эмбарго и были вынуждены перенаправлять потоки в другие страны: Марокко, Турцию, Израиль, а также через Суэцкий канал — в Индию и Китай. Отраслевые собеседники “Ъ” оценивают рентабельность таких поставок в среднем в 5%. Согласно обзору ЦБ по региональной экономике, поставки угля из Сибири в Азию через порты Юга и Северо-Запада уже находятся на грани рентабельности, но угольные компании продолжают экспорт, чтобы не сорвать сроки контрактов и не потерять новых клиентов. По данным ОАО РЖД, поставки угля в адрес портов Северо-Запада выросли в январе на 32,9% к январю прошлого года.

Экспорт через порты Юга также растет, поскольку это наиболее выгодный маршрут для поставок в Индию. По словам источника “Ъ” на угольном рынке, экспорт угля через порт Тамань стабильно рос весь 2022 год и увеличится в 2023 году. По данным одного из последних отраслевых рейтингов, в 2021 году через навалочный терминал в порту Тамань перевалено 22 млн тонн, в 2022 году — уже более 30 млн тонн. Собеседник “Ъ” утверждает, что поставки через Тамань в страны Азии более рентабельны, чем через порты Балтики и Баренцева моря, исходя из уровня общих затрат и географии отгрузок. Вместе с тем преимущество портов Дальнего Востока по уровню рентабельности зачастую нивелируется ограниченным объемом экспорта через них. Значительную часть объемов угля невозможно вывезти через восточный маршрут, особенно в условиях, когда преимущество при провозе по Восточному полигону ОАО РЖД отдает более доходным, чем уголь, грузам.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов говорит, что рост цен на балтийском направлении сигнализирует о некотором восстановлении спроса в Европе. По его словам, санкции запрещают прямые поставки угля из РФ, но позволяют перевозить уголь в третьи страны, которые уже в свою очередь могут поставлять свой либо перекупленный уголь в Европу. «Пока говорить о рентабельности поставок угля из России в западном направлении не приходится. Маржинальность поставок вряд ли превышает 5%, однако такие поставки критически важны, так как позволяют держать высокую загрузку производственных мощностей и снижают удельные постоянные затраты. Кроме того, это еще и способ сохранять за собой рынки сбыта, не допуская ухода традиционных потребителей на продукцию альтернативных поставщиков»,— говорит эксперт.

Евгений Зайнуллин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...