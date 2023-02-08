Уголь становится равносторонним

Экспортные цены энергетического угля в портах Дальнего Востока и европейской части РФ стали существенно сближаться. Спреды сокращаются за счет того, что уголь в Азии подешевел существенно сильнее, чем на европейском рынке. Сокращение спредов стимулирует угольные компании увеличивать поставки через европейские порты, которые в январе превысили значения 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Спреды между ценами на энергетический уголь в портах Дальнего Востока и европейской части РФ сокращаются на фоне падения цен на уголь в Азии, следует из данных ЦЭП Газпромбанка, с которыми ознакомился “Ъ”. Спреды резко выросли после начала боевых действий на Украине и еще увеличились после вступления в силу эмбарго ЕС на российский уголь в августе 2022 года. Если в сентябре 2022 года экспортные цены на уголь 6000 ккал FOB Taman составляли $116 за тонну, то в январе выросли до $121, а на FOB Baltic — с $107 до $118 соответственно. При этом стоимость угля аналогичного качества на базисе FOB Восточный сократилась в январе до $159 с $174 за тонну в сентябре. Падение цен экспорта из портов Дальнего Востока может объясняться общим снижением цен в Азии в этом году: так, австралийский бенчмарк упал с начала года более чем на треть, до $249 за тонну.

Сокращение спреда свидетельствует о постепенной нормализации ситуации с экспортом энергетического угля из России. Как отмечает ЦЭП, экспорт угля через морские порты России растет второй месяц подряд, восстанавливается и погрузка на железной дороге. В январе 2023 года объем экспорта через порты составил 15,5 млн тонн, что на 6,3% больше, чем в январе 2022 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Угольные компании, экспортирующие уголь в Европу через Северо-Запад, потеряли этот рынок сбыта после начала действия угольного эмбарго и были вынуждены перенаправлять потоки в другие страны: Марокко, Турцию, Израиль, а также через Суэцкий канал — в Индию и Китай. Отраслевые собеседники “Ъ” оценивают рентабельность таких поставок в среднем в 5%. Согласно обзору ЦБ по региональной экономике, поставки угля из Сибири в Азию через порты Юга и Северо-Запада уже находятся на грани рентабельности, но угольные компании продолжают экспорт, чтобы не сорвать сроки контрактов и не потерять новых клиентов. По данным ОАО РЖД, поставки угля в адрес портов Северо-Запада выросли в январе на 32,9% к январю прошлого года.

Экспорт через порты Юга также растет, поскольку это наиболее выгодный маршрут для поставок в Индию. По словам источника “Ъ” на угольном рынке, экспорт угля через порт Тамань стабильно рос весь 2022 год и увеличится в 2023 году. По данным одного из последних отраслевых рейтингов, в 2021 году через навалочный терминал в порту Тамань перевалено 22 млн тонн, в 2022 году — уже более 30 млн тонн. Собеседник “Ъ” утверждает, что поставки через Тамань в страны Азии более рентабельны, чем через порты Балтики и Баренцева моря, исходя из уровня общих затрат и географии отгрузок. Вместе с тем преимущество портов Дальнего Востока по уровню рентабельности зачастую нивелируется ограниченным объемом экспорта через них. Значительную часть объемов угля невозможно вывезти через восточный маршрут, особенно в условиях, когда преимущество при провозе по Восточному полигону ОАО РЖД отдает более доходным, чем уголь, грузам.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов говорит, что рост цен на балтийском направлении сигнализирует о некотором восстановлении спроса в Европе. По его словам, санкции запрещают прямые поставки угля из РФ, но позволяют перевозить уголь в третьи страны, которые уже в свою очередь могут поставлять свой либо перекупленный уголь в Европу. «Пока говорить о рентабельности поставок угля из России в западном направлении не приходится. Маржинальность поставок вряд ли превышает 5%, однако такие поставки критически важны, так как позволяют держать высокую загрузку производственных мощностей и снижают удельные постоянные затраты. Кроме того, это еще и способ сохранять за собой рынки сбыта, не допуская ухода традиционных потребителей на продукцию альтернативных поставщиков»,— говорит эксперт.

Евгений Зайнуллин