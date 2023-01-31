Уголь поплыл энергетичнее

Российские угольщики за счет предоставления скидок на 24% увеличили поставки в Южную Корею в 2022 году, потеснив основного игрока на этом рынке — Австралию. Росту поставок способствовало короткое транспортное плечо с Дальнего Востока, а также сравнительно доступные ставки фрахта, которые периодически позволяли отправлять грузы в Южную Корею даже из портов европейской части РФ. Однако, по мнению экспертов, ситуация на рынке энергетического угля меняется: цены снижаются, а в Европе спрос сокращается из-за теплой погоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Россия в 2022 году нарастила экспорт энергетического угля в Южную Корею на фоне сокращения поставок из Австралии, которая является основным источником угля для этой страны, следует из декабрьского отчета Argus Russian coal. По данным ценового агентства, покупатели из Южной Кореи начали наращивать импорт из России с середины 2022 года, ежемесячно ввозя около 2 млн тонн энергетического угля. Как показывают данные таможни Южной Кореи, по итогам 2022 года импорт угля всех видов из Австралии сократился на 25% в сравнении с 2021 годом, тогда как Россия увеличила поставки на 24%, до 26,5 млн тонн угля.

Добыча угля в России по итогам 2022 года выросла на 0,3%, до 442 млн тонн. Экспорт угля снизился на 7,6%, сообщал в январе этого года вице-премьер Александр Новак. Ранее Минэнерго сообщало, что в 2021 году экспорт составлял 223,4 млн тонн.

Увеличение экспорта в Южную Корею, которую Россия причисляет к недружественным странам, стало возможным за счет дисконтов, удобных сроков поставки и выгодных ставок фрахта. В конце декабря австралийский уголь 6000 ккал на условиях FOB стоил $409,5 за тонну, при этом российский уголь предлагался южнокорейским потребителям более чем в два раза (на $244 доллара за тонну) дешевле. Российский уголь с погрузкой в январе стоил в одном из портов Дальнего Востока $170–172 за тонну на условиях CIF. Как отмечает Argus со ссылкой на участника рынка, российские производители угля продолжают предлагать южнокорейским потребителям высококалорийный уголь с дисконтом, поскольку те готовы приступить к выполнению планов закупок на второй квартал 2023 года.

Другим преимуществом российского угля остаются короткие сроки поставки в Южную Корею с российского Дальнего Востока и довольно низкие ставки фрахта на этом маршруте. Так, в декабре фрахтовая ставка для судна capesize из порта Ванино составляла $4 за тонну, $5,4 за тонну за судно Panamax и $9,4 за тонну за судно handysize. Некоторые южнокорейские потребители закупают уголь даже в портах Северо-Запада РФ (Усть-Луга, Высоцк, Мурманск), а также в Тамани. «Поставки угля в порты Дальнего Востока России могут быть ограничены, так как российские поставщики угля сталкиваются с трудностями в провозе угля по железной дороге на восток. Так что в 2022 году мы доставили из порта Тамань несколько грузов российского происхождения»,— рассказал Argus российский угольный трейдер. По данным экспортеров угля, фрахтовая ставка для судов capesize из порта Тамань в Южную Корею на прошлой неделе оценивалась в $46–50 за тонну. Argus называет основными поставщиками российского угля в Южную Корею СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь» и «Стройсервис».

Однако в 2023 году ситуация становится менее радужной. По словам Бориса Красноженова из Альфа-банка, цены на уголь на азиатском рынке 30 января упали до минимума с апреля прошлого года: цена энергетического угля на базисе FOB Newcastle упала ниже $300 за тонну. На европейском рынке также наблюдается негативная динамика: импорт угля в январе, вероятно, упадет примерно на 30% в годовом выражении и на 23% к декабрю, по оценке Kpler. Снижение потребления и цен связано с теплой погодой в Европе, отмечает аналитик, но, по его мнению, говорить о системном падении спроса на уголь пока сложно.

Евгений Зайнуллин