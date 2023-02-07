США снимут санкции с бывшей «дочки» «Сбербанка» в Казахстане

Министерство финансов США сообщило, что снимет санкции, введенные против дочерней компании «Сбербанка» в Казахстане, потому что ее полностью выкупил местный холдинг «Байтерек». Исключение из санкционного списка вступит в силу 6 марта, передает The Wall Street Journal.

«Байтерек» — ключевой финансовый институт правительства Казахстана. Холдинг через свои дочерние организации является ключевым оператором в реализации государственных и правительственных программ и плана нации «100 конкретных шагов».

США ввели санкции против казахской «дочки» «Сбербанка» сразу же после начала военной операции России на Украине. 1 сентября национальный холдинг «Байтерек» купил весь пакет акций дочернего банка и сообщил о планах провести ребрендинг кредитной организации. Тогда же, по словам представителя Минфина США, глава «Байтерека» Канат Шарлапаев направил в ведомство запрос о снятии санкций. 18 ноября он официально вышел из российского гражданства.

Эрдни Кагалтынов