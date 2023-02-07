Музей-диорама в Мотовилихе отложил открытие из-за понижения температуры

Пермский Музей-диорама в Мотовилихинском районе не возобновит работу 8 февраля, как планировалось. «Погода внесла свои коррективы. Согласно прогнозу синоптиков ночная температура 7 и 8 февраля опустится ниже 20 градусов, поэтому было принято решение отложить возобновление работы»,— сообщается в официальной группе музея в соцсети «ВКонтакте». Предварительно дата открытия перенесена на 10 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Музей-диорама сообщил о приостановке работы 12 января. Тогда в музее пояснили, что причиной временного закрытия стали низкие температуры: в здании есть проблемы с системой обогрева, и когда на улице стало холоднее, от посетителей стали поступать жалобы. По данным краевого минЖКХ, помещение музея обогревалось с помощью калориферных установок. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе аппаратного совещания поручил краевым министерствам культуры и ЖКХ разобраться в перебоях с теплоснабжением музея.

Позже музей заявил о готовности возобновить работу 8 февраля. Сообщалось, что была проведена работа по диагностике и настройке калориферов, а также принято решение о приобретении дополнительных инфракрасных установок для локального подогрева помещения.