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Музей-диорама в Мотовилихе отложил открытие из-за понижения температуры

Пермский Музей-диорама в Мотовилихинском районе не возобновит работу 8 февраля, как планировалось. «Погода внесла свои коррективы. Согласно прогнозу синоптиков ночная температура 7 и 8 февраля опустится ниже 20 градусов, поэтому было принято решение отложить возобновление работы»,— сообщается в официальной группе музея в соцсети «ВКонтакте». Предварительно дата открытия перенесена на 10 февраля.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Музей-диорама сообщил о приостановке работы 12 января. Тогда в музее пояснили, что причиной временного закрытия стали низкие температуры: в здании есть проблемы с системой обогрева, и когда на улице стало холоднее, от посетителей стали поступать жалобы. По данным краевого минЖКХ, помещение музея обогревалось с помощью калориферных установок. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе аппаратного совещания поручил краевым министерствам культуры и ЖКХ разобраться в перебоях с теплоснабжением музея.

Позже музей заявил о готовности возобновить работу 8 февраля. Сообщалось, что была проведена работа по диагностике и настройке калориферов, а также принято решение о приобретении дополнительных инфракрасных установок для локального подогрева помещения.

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