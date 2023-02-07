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Коммерсантъ FM
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Боррель: ЕС поддерживает российские независимые СМИ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС оказывает «практическую» поддержку российским независимым СМИ, правозащитникам и гражданскому обществу. При этом он добавил, что не готов раскрыть, в чем заключается эта поддержка, поскольку таким образом окажет им «дурную услугу».

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы поддерживаем российские независимые СМИ вместе с гражданским обществом, с правозащитниками, которые, несмотря на постоянные репрессии, от которых они страдают, продолжают защищать права человека и выступать против авторитаризма и войны. И это не просто риторика. Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе»,— сказал господин Боррель, выступая на конференции по борьбе с дезинформацией (цитата по видеозаписи выступления в Twitter).

Дипломат заявил, что в России еще остались «независимые голоса», которые продолжают работать, несмотря на угрозы. В качестве примера российского независимого СМИ, он упомянул «Медузу» (издание внесено Минюстом в реестр иностранных агентов и признано нежелательной организацией). По словам господина Борреля, каждого, кто пытается говорить в России правду, признают иностранным агентом.

«Внутри России подавление свободы слова и свободы СМИ достигло беспрецедентного уровня, как при любом авторитарном режиме. В частности, когда кто-то находится в состоянии войны, он должен скрывать от своего населения количество потерь, которые они несут»,— отметил глава европейской дипломатии.

Господин Боррель также заявил, что власти России используют дезинформацию и манипуляцию. По мнению главы евродипломатии, эту политику РФ проводит как минимум с начала пандемии, когда началась «битва нарративов». «Россия инвестирует в дезинформацию как в индустрию. Гораздо больше, чем мы в борьбу с дезинформацией»,— считает господин Боррель.

26 января Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией. Сегодня, 7 февраля, Минюст включил СМИ в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. В июле 2021 года нежелательным было признано издание «Проект» (Project Media, Inc), в феврале 2022 года — «Важные истории» (IStories fonds), в июле 2022 года — The Insider.

В конце февраля 2022 года в ответ на начало военной операции России на Украине ЕС заблокировал российский телеканал RT и агентство новостей Sputnik. 8 декабря в Латвии остановилось вещание российского телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом). Это произошло после того, как 1 декабря в эфире телеканала ведущий Алексей Коростелев выразил надежду на то, что канал смог помочь с «оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте». Его слова расценили как поддержку российской армии на Украине. Позднее «Дождь» объявил о получении лицензии на вещание в Нидерландах. В России «Дождь» заблокирован с марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры.

Эрдни Кагалтынов

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