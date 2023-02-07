Врачи-диетологи Удмуртии рассказали о наиболее полезных видах пельменей

С точки зрения правильного питания вареники считаются полезнее пельменей, рассказала главный внештатный диетолог минздрава Удмуртии Ирина Белокрылова. Поскольку для их приготовления не используется сырое мяса, а в качестве начинки часто выступают овощи, грибы и творог, то средняя калорийность таких изделий составляет 200-250 калорий на 100 гр.

При этом калорийность пельменей может варьироваться от 108 до 300 калорий на 100 грамм. По данным врачей-диетологов, изделия богаты минералами и витаминами, в особенности В1 и РР. Их содержание обеспечивает организм энергией, помогает держать в тонусе кожные покровы и систему желудочно-кишечного тракта.

Врачи рекомендуют за один прием пищи съедать не более одной стандартной порции, которая составляет 10-15 штук. Одна порция в среднем содержит 7,22 гр. белков, 2,7 гр. жиров и 14, 6 гр. углеводов. Более диетическими считаются пельмени из ржаной муки, с мясоовощной начинкой или из нежирного мяса.

Напомним, 11 февраля в столице Удмуртии на Центральной площади пройдет фестиваль «Всемирный день пельменя» (0+). В преддверии праздника в республике состоится «пельменная неделя», в рамках которой участников мероприятия ждут кулинарные и творческие мастер-классы, активности и КВН.