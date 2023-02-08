Apple любит тишину

Иногда весьма интересные новости удается узнать по сугубо косвенным источникам. Вот и сегодняшнее сообщение ФАС о том, что считает исполненным свое предписание, выданное Apple после жалобы «Лаборатории Касперского», на самом деле оказалось гораздо шире дел конкретной компании.
Юрий Литвиненко
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Центром спора, который идет с 2019 года, стала функция «Экранное время», появившаяся в iOS 12. После ее выхода Apple начала ограничивать дистрибуцию приложений, которые, по мнению компании, дублировали функционал — включая инструмент родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Жалоба «Лаборатории Касперского» обернулась для Apple разбирательством с ФАС.
Но регулятор оспаривал не только ограничения, касающиеся именно этого класса приложений, но и одно из прав, которое Apple давала себе как распространителю приложений в целом. Среди причин исчерпания спора ФАС упомянула дополнительное соглашение, которое российские разработчики могут подписать для «иммунитета от недопуска приложения в App Store».
Документ под названием «Приложение для российских разработчиков», о котором до сих пор широко не сообщалось, датирован ноябрем 2022 года, когда в России были видны все признаки остановки операций Apple — взять то же отсутствие прямых поставок iPhone 14. Этим документом Apple лишает себя права не публиковать в App Store приложения без обоснования причин — правда, только при условии, если его разработчик находится в РФ и добросовестно исполнял остальные правила магазина. Действие документа ограничивается только российским сегментом App Store, то есть удалять российские приложения из магазина в других странах компания может. Новые правила появились по завершении в ноябре безуспешной для Apple попытки обжаловать штраф ФАС.
Сразу решив оспаривать одно из основных правил публикаций приложений в App Store, ФАС избежала хитростей Apple, с которыми столкнулись регуляторы в других странах. Вспомнить хотя бы претензии властей Нидерландов, касающиеся проведения платежей в мобильных приложениях. Apple после решения местного регулятора позволила разработчикам внедрять сторонние инструменты, но этим правом могут воспользоваться только операторы сервисов знакомств — именно по их жалобе было инициировано разбирательство.
Вероятно, что Apple, не пытаясь подобным образом сузить зону действия исключения для России, как раз ориентировалась на опыт в Нидерландах: местные чиновники штрафовали компанию десять раз, пока та не разработала удовлетворяющие их правила. Еще один вывод, который можно сделать,— вне зависимости от геополитической ситуации Apple пока продолжает работать в России и не хочет банкротства местного подразделения, хотя и предпочитает не кричать об этом на каждом углу.