Apple любит тишину

Иногда весьма интересные новости удается узнать по сугубо косвенным источникам. Вот и сегодняшнее сообщение ФАС о том, что считает исполненным свое предписание, выданное Apple после жалобы «Лаборатории Касперского», на самом деле оказалось гораздо шире дел конкретной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Центром спора, который идет с 2019 года, стала функция «Экранное время», появившаяся в iOS 12. После ее выхода Apple начала ограничивать дистрибуцию приложений, которые, по мнению компании, дублировали функционал — включая инструмент родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Жалоба «Лаборатории Касперского» обернулась для Apple разбирательством с ФАС.

Но регулятор оспаривал не только ограничения, касающиеся именно этого класса приложений, но и одно из прав, которое Apple давала себе как распространителю приложений в целом. Среди причин исчерпания спора ФАС упомянула дополнительное соглашение, которое российские разработчики могут подписать для «иммунитета от недопуска приложения в App Store».

Документ под названием «Приложение для российских разработчиков», о котором до сих пор широко не сообщалось, датирован ноябрем 2022 года, когда в России были видны все признаки остановки операций Apple — взять то же отсутствие прямых поставок iPhone 14. Этим документом Apple лишает себя права не публиковать в App Store приложения без обоснования причин — правда, только при условии, если его разработчик находится в РФ и добросовестно исполнял остальные правила магазина. Действие документа ограничивается только российским сегментом App Store, то есть удалять российские приложения из магазина в других странах компания может. Новые правила появились по завершении в ноябре безуспешной для Apple попытки обжаловать штраф ФАС.

Сразу решив оспаривать одно из основных правил публикаций приложений в App Store, ФАС избежала хитростей Apple, с которыми столкнулись регуляторы в других странах. Вспомнить хотя бы претензии властей Нидерландов, касающиеся проведения платежей в мобильных приложениях. Apple после решения местного регулятора позволила разработчикам внедрять сторонние инструменты, но этим правом могут воспользоваться только операторы сервисов знакомств — именно по их жалобе было инициировано разбирательство.

Вероятно, что Apple, не пытаясь подобным образом сузить зону действия исключения для России, как раз ориентировалась на опыт в Нидерландах: местные чиновники штрафовали компанию десять раз, пока та не разработала удовлетворяющие их правила. Еще один вывод, который можно сделать,— вне зависимости от геополитической ситуации Apple пока продолжает работать в России и не хочет банкротства местного подразделения, хотя и предпочитает не кричать об этом на каждом углу.