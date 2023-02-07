В Воронеже за счет инвесторов могут построить два платных моста через водохранилище

Два платных моста через водохранилище могут возвести в Воронеже за счет средств частных инвесторов. Об этом мэр Вадим Кстенин рассказал на оперативном совещании в городской администрации.

Первый объект может появиться между Вогрэсовским мостом и Левобережными очистными сооружениями. Второй — в районе действующего железнодорожного моста через водохранилище. «На мой взгляд, это абсолютно правильное решение. У нас в стране уже есть несколько хороших примеров реализации таких проектов совместно с частными партнерами. Поэтому необходимо рассматривать различные варианты для строительства таких сооружений»,— сказал глава города (цитата по DeFacto). Потенциальных инвесторов и параметры проектов он не раскрыл.

Всего в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в Воронеже могут быть профинансированы мероприятия на сумму свыше 100 млрд руб. Предполагается, что программа будет рассчитана на два этапа — 2023–2030 и 2031–2040 годы.