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обновлено 12:09

Черезов: для соревнований по биатлону «Ижевская винтовка» в Удмуртии патроны закупили в нужном количестве

Спортсмены, которые примут участие в традиционных соревнованиях по биатлону «Ижевской винтовке» в Удмуртии, будут обеспечены всем необходимым. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя госсовета Удмуртии, руководитель постоянной комиссии по спорту и председатель Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов. Поводом для публикации поста стало «широкое распространение различной информации об "Ижевской винтовке"».

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

«Патроны в нужном количестве уже закуплены и в скором времени будут доставлены к месту проведения соревнований — на биатлонный комплекс имени А.М. Демидова. Также для проведения чемпионата приобретены 3 тыс. пристрелочных мишеней, субофис, вакс-кабины и бронекабина, которая позволит вести трансляцию со стороны стрельбища»,— написал господин Черезов.


По его словам, активно готовятся к стартам трассы и сам комплекс.

Чемпионат России по биатлону «Ижевская винтовка» пройдет 23, 25 и 26 февраля. Для зрителей организуют автобусы-шаттлы на эти дни от остановки «Северный микрорайон».

Напомним, в октябре 2022 году соревнования по биатлону среди спортсменов 15–18 лет в Удмуртии прошли без стрельбы, так как тогда патроны не успели приобрести вовремя.

«Ъ-Удмуртия» писал, что спортивные федерации и клубы Удмуртии в связи с уходом из России иностранных производителей столкнулись с проблемой закупки спортивной амуниции и инвентаря. Трудности возникают из-за сложной логистики и роста цен. Отечественные аналоги не всегда соответствуют качеству продукции ушедших заграничных компаний.

Подробнее об этом читайте в материале «Отечественные бренды выходят на соревнования».

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