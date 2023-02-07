Клинические исследования вакцины против РС-вирусов стартовали в Петербурге

Первая фаза клинического исследования вакцины для профилактики респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВИ) началась в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

В рамках исследований специалисты изучат безопасность и иммуногенность новой вакцины. В будущем вакцинация может снизить заболеваемость и риск развития тяжелых форм болезни у пожилых людей и пациентов с иммунодефицитом. Отметим, что в настоящее время сертифицированные противовирусные средства, препараты и вакцины для специфической профилактики РСВИ.

РСВИ считают одной из главных причин тяжелых инфекций у маленьких детей. У взрослых болезнь протекает как заболевание верхних дыхательных путей с температурой 37-38 градусов в виде ринита, фарингита и ларингита. Длится заболевание от пяти дней до трех недель.

Ранее «Ъ» рассказывал, что в России сокращаются клинические испытания оригинальных лекарств. В 2022 году Минздрав выдал на 18,5% меньше разрешений, чем годом ранее. Падение стало следствием массового отказа иностранных компаний от исследований в стране, хотя лекарства и медицинские изделия не попали под санкции.

Подробнее – в материале «Все дженервы истрепали».

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