Отгрузка товаров и услуг предприятиями Удмуртии в 2022 году увеличилась на 11%

Отгрузка товаров и услуг собственного производства в Удмуртии по итогам 2022 года составила 848 млрд руб., что на 11,2% выше, чем год назад. Такие данные публикует Удмуртстат. Отгрузка по добыче полезных ископаемых увеличилась на 8% до 350 млрд руб. По обрабатывающим производствам рост составил 15,8% — 443 млрд руб.

Незначительно увеличилась отгрузка по обеспечению электроэнергией, газом и паром — на 1,7% до 40,8 млрд руб. Почти на 12% сократилась она у предприятий водоснабжения, водоотведения, сбора отходов — до 14 млрд руб.

Напомним, промышленное производство в Удмуртии по итогам 2022 года показало рост на 3%, следует из данных Удмуртстата. Среди регионов ПФО республика заняла третье место по этому индексу. Значительное падение производства автомобилей и медицинских изделий перекрыл выпуск прочих транспортных средств, оборудования, химической и металлургической промышленности.

Подробнее об этом читайте в материале «Промышленность пока в плюсе».