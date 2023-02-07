ТАСС: Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту истребителя Checkmate

Российская делегация обсудит на авиасалоне Aero India 2023 возможность сотрудничества с Индией в создании самолетов пятого поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Речь идет, в частности, о тактическом истребителе Checkmate.

Checkmate был спроектирован в ОКБ Сухого. Он создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3 тыс. км.

«Планируем обсуждать сотрудничество по самолетам пятого поколения. В частности, есть намерение пригласить индийских друзей войти в проект легкого тактического истребителя Checkmate»,— заявил собеседник агентства, близкий к «Ростеху».

Авиакосмическая выставка Aero India 2023 пройдет в Бангалоре c 13 по 17 февраля, она проводится раз в два года.

Презентация Checkmate прошла в июле 2021 года на авиасалоне МАКС-2021. Планировалось, что первый полет истребителя состоится в 2024 году, а первую партию произведут в 2026 году. Его стоимость оценивали в $25–30 млн.

Лаура Кеффер