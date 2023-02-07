Бывший чиновник может возглавить краевой институт

Директор ГКУ «Институт регионального и городского планирования» (ИРГП) Олег Половников в скором времени может покинуть свою должность. Как сообщил «Ъ-Прикамье» информированный источник, вместо него ИРГП может возглавить Андрей Красников, бывший первый замминистра ЖКХ Пермского края. Он с конца 2022 года уже работает на должности замдиректора данного учреждения. Связаться с господином Красниковым не удалось.

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В пресс-службе регионального минимущества, в ведении которого находится ИГРП, прокомментировать сведения о возможном увольнении Олега Половникова к моменту публикации не успели. По данным kartoteka.ru, директором института по-прежнему является господин Половников.

Напомним, Олег Половников стал директором «Института регионального и городского планирования» летом 2022 года. Тогда эта должность стала вакантной после назначения предыдущего руководителя института Артема Габдрахманова главным архитектором Пермского края – замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Андрей Красников в 2021 году покинул пост первого замминистра краевого минЖКХ. В ведомстве он курировал вопросы коммунальных отходов и водоснабжения. Ранее Андрей Красников работал замдиректора КГУП «Теплоэнерго» (регоператор ТКО), а также и. о. директора предприятия.