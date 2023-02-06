Выручка «СКБ Контур» в 2022 году выросла до 26,4 млрд рублей

Рост выручки уральской IT-корпорации «СКБ Контур» в 2022 году составил 16,8% по сравнению с 2021 годом, она составила 26,4 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира IT-корпорации "СКБ Контур"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Штаб-квартира IT-корпорации "СКБ Контур"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пресс-службе «СКБ Контур» напомнили, что весной прошлого года выпустили на рынок ряд сервисов, которые заменили зарубежные аналоги компаний, ушедших с российского рынка в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Так, сервис видеоконференцсвязи «Контур.Толк» заменил Zoom, а «Контур.Тревел» (для организации командировок) — Booking и Airbnb. «На смену зарубежным аналогам также пришли сервис для удаленного доступа "Контур.Доступ" и сервис для идентификации пользователей Контур.ID»,— добавили в компании.

В 2023 году перед группой компаний стоит амбициозная цель — усилить финтех-направление, отметили в «СКБ Контуре». Напомним, в прошлом году корпорация приобрела 34,5% акций в банке «Екатеринбург». «Это еще один шаг в сторону развития экосистемы для бизнеса»,— пояснил генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Группа компаний «СКБ Контур» основана в 1988 году. Сфера деятельности — разработка программного обеспечения, в частности, онлайн-бухгалтерии, сервисов электронного документооборота, онлайн-касс и других. Через сервисы электронного документооборота «СКБ Контур» в 2022 году прошло 1,3 млрд электронных документов — рост на 22% в сравнении с 2021 годом. В прошлом году количество сотрудников было увеличено на 8% и составило более 10,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.

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Анастасия Сбродова