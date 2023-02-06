В сервисах «Яндекса» произошел сбой

В сервисах «Яндекса» — поиск, музыка, карты, «Кинопоиск» и др.— произошел сбой. Согласно данным сайта downforeveryoneorjustme.com, все названные сервисы не работают.

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам ''Яндекса''. Наши специалисты работают над устранением сложностей»,— сообщили «Ъ» в IT-компании.

Сбой затронул в том числе «Лавку», «Маркет» и «Такси», а также платформу «Дзен». ТАСС в пресс-службе VK сообщили, что «Дзен» работает в штатном режиме.

Согласно статистике, в 2022 году «Яндекс» каждый день посещали около 55 млн человек, а месячная аудитория составляла более 90 млн человек. Тогда «Яндекс» был самым популярным поисковиком в России — 62% поискового трафика.