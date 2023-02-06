Путин наградил погибшего актера и режиссера Пускепалиса орденом Мужества

Президент Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова и актера Сергея Пускепалиса. Его наградили за «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга», говорится в указе. Указ о награждении размещен на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Пускепалис

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Пускепалис

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

56-летний Сергей Пускепалис погиб в аварии в 20 сентября 2022 года. Микроавтобус Ford Transit, в котором ехал господин Пускепалис, врезался в фуру на встречной полосе.

Сергей Пускепалис работал как режиссер на сценах театра-студии Олега Табакова и «Современника», Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина. Был заместителем худрука МХАТа имени Горького по творческой работе.

Как актер Сергей Пускепалис снимался в работах режиссера Алексея Попогребского «Простые вещи», «Как я провел этим летом» и «Серебряный медведь», а также в фильмах «Битва за Севастополь», «Метро».

Писатель Захар Прилепин говорил, что Сергей Пускепалис приезжал в Донецкую народную республику и «помогал материально». Сам Сергей Пускепалис говорил, что он был знаком с главой ДНР Алескандром Захарченко. Машина, в которой он погиб, предназначалась для нужд фронта.

Анастасия Ларина