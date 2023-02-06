Нижегородский райсуд изучит старую кражу золотого запаса Ивана Карнилина

В Нижегородском райсуде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Каткова, бывшего охранника ООО ЧОП «Роза», обвиняемого в краже из банковских ячеек свыше 16 млн руб. По данным обвинения, в ноябре 2013 года, мужчина, охранявший отделение банка «Уралсиб» на Варварской улице, ночью взломал несколько ячеек с деньгами и драгоценностями и скрылся. Более восьми лет он проживал в деревне в Астраханской области, где и был задержан весной прошлого года.

На оглашение обвинительного заключения и допрос потерпевших журналисты попасть не смогли из-за внезапного переноса назначенного заседания на утро. Известно, что основным пострадавшим в краже из «Уралсиба» был Иван Карнилин, экс-глава МСУ Нижнего Новгорода и депутат, заседавший в 1994-2017 годах в городской думе, которую он возглавлял в нескольких созывах. По данным следствия, ему принадлежала большая часть похищенного имущества на сумму 11,7 млн руб. Из арендованного господином Карнилиным сейфа было похищено свыше 600 царских золотых монет, пять карманных золотых часов и пять цепей. Несколько десятков монет злоумышленник в спешке рассыпал во взломанном депозитарии, их вернули законному владельцу.

Впрочем, по информации «Ъ-Приволжье» потерпевший экс-глава Нижнего Новгорода в суд по краже, случившейся в 2013 году, не явился – оглашались показания потерпевших. Еще в 2014-2015 годах трое потерпевших (вместе с депутатом денег и ценностей лишись еще бизнесмен и чиновник городской администрации) через суд взыскали весь ущерб с банка «Уралсиб». Кредитную организацию еще и оштрафовали на полтора миллиона рублей за то, что она добровольно не хотела компенсировать похищенное из банковских ячеек. В свою очередь «Уралсиб» в 2016 году получил судебное решение о взыскании 15,5 млн руб. ущерба банку с ЧОП «Роза», как организации, не обеспечившей сохранность имущества в депозитарии. Что касается бывшего охранника ЧОПа Алексея Каткова, он признает вину в старой краже.

Иван Сергеев