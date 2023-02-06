Организаторы финансовой пирамиды украли у жителей Сочи 19,5 млн рублей

Житель Красноярского края организовал в Сочи финансовую пирамиду и под видом инвестиций украл у пяти местных жителей 19,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

41-летний мужчина находился в Сочи без определенного места жительства. Он придумал схему обмана жителей города, по которой они вкладывают деньги в электронную валюту. Для поиска вкладчиков он привлек своего 40-летнего брата и 41-летнюю двоюродную сестру. Они под видом инвестиционной компании предлагали жителям Сочи вкладывать деньги в якобы сверхприбыльные проекты.

Жители отправляли деньги, а взамен им выдавали доступ к электронному кошельку. Однако позже они не обнаружили на своих счетах заработка. В итоге пяти жителям курорта нанесен ущерб на 19,5 млн руб.

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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