Минобороны РФ сообщило, что украинские спецслужбы планируют подорвать в Краматорске несколько медучреждений. Ответственность за это попытаются возложить на Россию, которую обвинят в «преднамеренном ударе» по гражданским объектам, заявили в оборонном ведомстве РФ.

СБУ доставила в Краматорск журналистов западных СМИ, сообщает Минобороны, отметив, что персонал медучреждений уже эвакуирован. По заявлению военного ведомства, западные СМИ представят эту провокацию как повод для ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по России.

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Мария Федотова