Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны обвинило спецслужбы Украины в подготовке провокации с медучреждениями в Краматорске

Минобороны РФ сообщило, что украинские спецслужбы планируют подорвать в Краматорске несколько медучреждений. Ответственность за это попытаются возложить на Россию, которую обвинят в «преднамеренном ударе» по гражданским объектам, заявили в оборонном ведомстве РФ.

СБУ доставила в Краматорск журналистов западных СМИ, сообщает Минобороны, отметив, что персонал медучреждений уже эвакуирован. По заявлению военного ведомства, западные СМИ представят эту провокацию как повод для ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по России.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...