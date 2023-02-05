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Коммерсантъ FM
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Мобилизованные без разрешения командования сошли с поезда в Воронежской области

Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, без разрешения командования сошли с поезда в Воронежской области и покинули регион. По информации источников «Ъ», речь идет о четырех мужчинах. Telegram-канал Baza сообщает, что их шестеро.

Собеседники «Ъ» говорят, что вчера, 4 февраля, в регионе с поезда без разрешения командования всего сошли 15 человек, 11 из которых вернулись. Четверым якобы удалось покинуть регион и отправиться в сторону Москвы. Источник «Ъ» сказал, что сбежавшие без оружия, и особых мер усиления работы правоохранительных органов в Воронежской области не принимается.

По данным Telegram-канала Baza, в Москве и Подмосковье усилены наряды ДПС, а в отделения полиции отправили ориентировки на шестерых сбежавших военнослужащих. Часть из них могла выдвинуться в столицу на белом такси Volkswagen Polo, сообщает медиапроект.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании. По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек. В конце января генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что домой возвращены 9 тыс. незаконно мобилизованных.

Сергей Толмачев, Воронеж

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