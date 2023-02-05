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Коммерсантъ FM
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«Эксмо-АСТ» собирается в кино

Какие книги намерено экранизировать издательство

Книжное издательство «Эксмо-АСТ» займется экранизацией своих книг, в основу лягут произведения российских авторов. Об этом президент группы Олег Новиков заявил изданию РБК. На дебютный проект планируются инвестиции в 200 млн руб. В дальнейшем за счет «Эксмо-АСТ» будет покрываться до четверти стоимости кинопроизводства.

Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

Список проектов, которые получат финансирование, пока неизвестен. Однако, как заявили “Ъ FM” в «Эксмо-АСТ», экранизациями будут заниматься как онлайн-платформы, так и крупные студии. Кроме того, в планах компании и анимационная продукция, рассказала директор редакции художественной литературы издательства Александра Шипетина:

«Мы научили своих авторов совмещать, скажем так, два вида искусства — литературу и кино. У киноиндустрии свои требования, там по-другому строится сюжет, важен экшн, нужны повороты сюжета. Такое кроссиндустриальное партнерство актуально и для развития креативной экономики в целом, и для литературы и кино, в частности.

Мы, конечно, могли бы экранизировать зарубежных авторов, но только прав на это у нас нет, они выкуплены на весь мир. А вот мы, наоборот, смогли бы предлагать наши истории на мировой рынок, тому же Netflix или каким-то другим крупным компаниям. Это, пожалуй, самое рискованное и ресурсоемкое на первом этапе. Даже "Союзмультфильму" нам есть что предложить, будем работать по новой анимации, хотя это очень затратное дело».

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Отбирать проекты будет жюри, в том числе представители онлайн-платформ и киностудий, например, Kion, Premier и Cosmos Studio. Всего рассмотрят 26 заявок. Экранизации, в которые вложится «Эксмо-АСТ», должны быть реализованы в течение года, заявили в издательстве. Однако, по мнению генерального директора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, 200 млн руб. — не такая уж большая сумма: «И сейчас, и всегда существовал огромный спрос на сторителлинг. Вопрос только в том, есть ли среди работ российских современных писателей те, которые можно было бы успешно экранизировать, то есть насколько кинематографичной является та история и смогут ли ее качественно адаптировать?

К сожалению, наша киноиндустрия ограничена в своих технических возможностях. Так что съемки, например, фантастических сериалов по российским книгам — это довольно затратная и рискованная история, потому что при больших бюджетах успех не гарантирован никому.

Полный метр за 200 млн руб. совершенно точно не снять, если мы говорим про какую-то монументальную картину.

Минимум половина этой суммы потребуется на продвижение картины, то есть на маркетинг и рекламу. Просто производство и дальнейшее промо уже силами каких-то онлайн-кинотеатров — это, наверное, менее рискованный вариант».

Один из самых кассовых фильмов прошлого года — «Сердце Пармы», снятый по книге Алексея Иванова, заработал почти 1 млрд руб. Такие данные приводит «Бюллетень кинопрокатчика». Также ранее экранизировали книги Виктора Пелевина, в том числе «Generation П», фильм тогда собрал 124 млн руб. «Ампир V» в прокат пока не вышел.

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Что ждет книжную индустрию

При этом самый высокобюджетный фильм, который запланирован на 2023-й год, «Воланд». Бюджет экранизации романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» составляет более 1 млрд руб.

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Анна Маргулис

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