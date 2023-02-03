Оптимистичный сценарий

Рынок кинопроката восстановится за два-три года, речь идет о возвращении к уровню допандемического 2019-го, заявил в интервью изданию «Ведомости» гендиректор крупнейшего в России прокатчика «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. По итогам 2022-го кассовые сборы упали по сравнению с 2019-м почти на 60%. Количество проданных билетов снизилось примерно на две трети. Правда, ситуацию немного исправили сборы фильма «Чебурашка».

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Вместе с тем эффекта от ставшего блокбастером «Чебурашки» недостаточно, отметил владелец кинотеатра «Эпицентр» Сергей Липов. По его словам, бороться с дефицитом контента сейчас компании не могут: «Этот бизнес создавался для показа кино. Можно все переделать, но это стоит больших денег. Были какие-то попытки показывать телевизионные сериалы, но это контент для ТВ-просмотра, там совсем другая технология съемок, поэтому это никак не работало и не будет работать.

Индустрия пробует разные варианты: показ каких-то индийских фильмов, YouTube-каналов или еще чего-то. Все это было индивидуально для десятков зрителей. Зачем смотреть YouTube-ролик на экране кинотеатра за деньги, если можно включить его у себя на компьютере? Можно, наверное, полностью переформатировать кинотеатры, например, вместо восьми-десяти залов сделать маленькие комнатки с телевизором, в которые можно зайти с компанией друзей, заказать пиво и что-то посмотреть. Вышел "Чебурашка", но это один фильм за год, который смог собрать такую кассу. Кинотеатр не может работать только на Новый год».

Некоторые кинотеатры все же пошли на эксперименты и довольны результатами показа трансляций и сериалов. В частности, о таком опыте “Ъ FM” рассказала директор «Кинозала ГУМа» Этери Кахидзе. Но спасительного варианта для индустрии она пока тоже не видит: «Честно, мыслей нет, чем можно заменить зрелищное коммерческое западное кино. Мы не показываем в нашем кинотеатре YouTube-шоу. Это больше личная история для каждого зрителя. Найти историю, которая нравится всем, возможно, но это редкий случай.

Что касается сериалов, то мы их показываем. Очень хорошая идея показывать или первые две премьерные серии шоу, которое активно рекламируется, или уже финальные эпизоды.

Что касается трансляций, то эта история не нова и развивается независимо от ухода киностудий-мейджоров из России. Это не спасение, а просто расширение репертуара».

А гендиректор объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, в свою очередь, уверен, что на деле достигнуть даже показателей 2021-го без голливудских фильмов в ближайшие два-три года невозможно: «Если Pornhub не узаконят и нельзя будет показывать такой контент, то эти разговоры ни о чем. Вместе с тем ближайшие два года могут стать хорошим шансом вернуться как минимум к результату 2021-го. Должен появиться очень качественный контент, отснятый для широкого экрана. Так что если 30-35 млрд руб. за счет российских фильмов по итогам двух-трех лет мы достигнем, то это будет очень хорошим результатом. Надо есть слона по частям.

Что касается показа сериалов, то это может быть какой-то event-историей, но не может идти в широком прокате, потому что такие шоу снимаются по-другому, это короткие эпизоды, не полный метр, не экшн и так далее.

Развитие проката китайского, индийского, корейского и иного кино тоже возможно, но это тоже пока очень нишевые истории, не способные заменить Голливуд».

С марта прошлого года голливудские киностудии, на фильмы которых приходилась большая доля российского бокс-офиса, покинули отечественный рынок. Заменить нишу российским контентом пока не удалось. Но, в частности, «Централ Партнершип» планирует уже в этом году выпустить более десяти отечественных кинолент, сборы каждой из них прокатчик оценивает в 500 млн руб. и более.

А сервис «Кинопоиск» еще в октябре заявил, что будет развивать вселенные вокруг своих проектов и экспериментировать с форматами, например, фильм «Беспринципные в деревне» выйдет уже в марте в кинотеатрах.

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Сабина Адлейба