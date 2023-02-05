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Коммерсантъ FM
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В Челябинске прошел пикет противников запрета абортов

В сквере имени Колющенко в Челябинске прошел согласованный пикет в защиту репродуктивных прав женщин. На мероприятии дежурили сотрудники полиции. Нарушений правил пикетирования и задержаний не зафиксировано, сообщил присутствовавший на месте событий корреспондент «Ъ».

Митинг за репродуктивные права женщин в Челябинске

Митинг за репродуктивные права женщин в Челябинске

Фото: Михаил Бычков

Митинг за репродуктивные права женщин в Челябинске

Фото: Михаил Бычков

Мероприятие началось в 10:30 и продлилось два часа. Четверо участников пикета демонстрировали плакаты с лозунгами против запрета абортов, еще один стоял с флагом. Через час к пикетчикам присоединились представители партии «Яблоко», включая главу челябинского регионального отделения Ярослава Щербакова. На пикете выступили около 10 активных участников, за ними наблюдали примерно 15 прохожих и журналистов.

По словам организатора пикета Галины Пасечниковой, цель акции — привлечение внимания общества к опасным последствиям возможного запрета абортов.

«Пикет — это инициатива отдельных лиц с активной гражданской позицией как ответ на множество инициатив различных политических деятелей и организаций о запрете любых абортов в нашей стране. Большое количество людей считает запрет абортов абсурдом и отходом нашего общества в прошлое»,— сказала Галина Пасечникова.

Инициатором пикета стала челябинская феминистская организация. В конце января участники объединения направили в администрацию города уведомление о проведении акции у памятника Ленину на Алом поле. Мэрия не согласовала эту площадку и разрешила собраться в сквере имени Колющенко.

Михаил Бычков, Челябинск

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