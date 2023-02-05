Федор Емельяненко получил $100 тыс. за последний бой в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко заработал $100 тыс. за бой с чемпионом Bellator в тяжелом весе Райаном Бейдером из США. Его противник получил $150 тыс. Об этом сообщает MMA Fighting. Этот бой стал последним в карьере Федора Емельяненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Емельяненко

Фото: Greg Beacham / AP Федор Емельяненко

Фото: Greg Beacham / AP

Бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера, который прошел сегодня, 5 февраля, в Лос-Анджелесе, завершился техническим нокаутом российского бойца в первом раунде. Этот поединок стал седьмым поражением на счету Емельяненко. За всю карьеру он одержал 40 побед. На счету Райана Бейдера 31 победа и 7 поражений.

Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры в 2012 году после победы над бразильским тяжеловесом Педро Хиззо. В 2015-м он сообщил о возвращении на ринг, а в 2019 году подписал контракт с Bellator. Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: в январе 2019 года российский спортсмен уступил ему в финальном бою Гран-при Bellator.

Анастасия Ларина