Федор Емельяненко проиграл в последнем бою в карьере

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру из США в бою за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Это был его последний поединок в карьере.

На счету 46-летнего Емельяненко теперь 40 побед и 7 поражений. У 39-летнего Бейдера — 31 победа и 7 поражений. Это второй бой между спортсменами. В 2019 году Бейдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте поединка. Бейдер — действующий чемпион Bellator.

Федор Емельяненко в 2012 году заявил о завершении карьеры после победы над бразильским тяжеловесом Педро Хиззо. Однако в 2019 году он подписал контракт с Bellator. В 2022 году спортсмен неоднократно заявлял о намерении завершить карьеру после боя с Райаном Бейдерой. Он информировал об этом Bellator.

Леонид Уварчев