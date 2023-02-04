В Новосибирске прошел митинг против роста цен на услуги ЖКХ

В Новосибирске после значительного перерыва прошел согласованный городскими властями протестный митинг. Его участники выступили против роста цен на услуги ЖКХ.

Митинг прошел далеко от центра города, у здания аэровокзала бывшего городского аэропорта. Заявку на его проведения подавал независимый депутат горсовета Антон Картавин. Заявка подавалась на акцию в центре города на 1 тыс. участников. В итоге, на митинг собралось более 100 человек.

Акция прошла с лозунгами «Хватит грабить людей», «Нет повышению тарифов» и др. «Сегодня мы собрались здесь из-за повышения тарифов ЖКХ. Это единоличное решение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Бумаги и протоколы, на основании которых принималось это решение, не выложены в открытый доступ»,– заявил на митинге господин Картавин.

Новые тарифы в Новосибирской области были установлены с 1 декабря 2022 года. Так, тариф на холодную воду вырос на 12% – до 23,96 руб. за 1 куб. м, на тепловую энергию – на 11,9% до 1,87 тыс. руб. за Гкал.

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Валерий Лавский